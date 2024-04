Winsen. Vielfältiges Programm für alle Altersgruppen vom 8. bis 12. Mai. Von einer Sache muss sich das Orgateam schweren Herzens verabschieden.

Das Stadtfest Winsen ist in voller Pracht zurück – vor allem in voller Länge. Erstmals seit 2019 wird sich die Innenstadt von der Markstraße bis zur Bahnhofstraße, vom ZOB bis zum Schloss wieder fünf Tage lang in eine große Partyzone verwandeln. Von Mittwoch, 8. Mai, bis einschließlich Sonntag, 12. Mai, hat das Organisationsteam ein Programm zusammengestellt, das sich an alle Generationen richtet. Und obwohl die Schlossplatzbühne diesmal nicht bespielt wird, gibt es keineswegs weniger Musik auf die Ohren. Dafür sorgen vier Bühnen mit Livemusik und zwei DJ-Areale.

Stadtfest Winsen: In den vergangenen zwei Jahren wurde „nur“ drei Tage gefeiert

Zum insgesamt neunten Mal tritt die Stadt Winsen als Veranstalter auf. Sie hat schwierige Jahre hinter sich. 2020 musste das fertig geplante Stadtfest kurzfristig abgesagt werden. Ebenfalls coronabedingt gab es 2021 nur eine virtuelle Version unter dem Motto „Stadtfest auf dem Sofa“. Beim realen Neustart 2022 und 2023 beschränkte sich das Vergnügen auf drei Tage von Freitag bis Sonntag. Nun folgt also die Rückkehr zum altbekannten Format inklusive Himmelfahrt, diesmal am Donnerstag, 9. Mai.

Diese Personen wirken an der Organisation des vielfältigen Musikprogramms mit (von links): Lea Weißenberg, Andreas Waldau, Ronny Bäumer, Oliver Stein, Thorsten Stahl, Petra Golly, Dieter Kindler, Bea Stahl, Susanne Möller, Thomas Kaiser, Jens Lindenbeck, Daniela Bruns, Gunnar Sellmer, Susanne Schepelmann und Olaf Brakhage. © HA | Stadt Winsen

„Wir freuen uns, dass wir es wieder geschafft haben, ein so umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Susanne Möller aus dem Orgateam. „Veränderungen gehören dazu. So haben wir uns schweren Herzens von der großen Bühne verabschiedet – aus finanziellen Gründen.“ Diese Schlossplatz-Bühne bildete nicht nur räumlich den Mittelpunkt Stadtfestes in Winsen. Dort traten zumeist die bekanntesten Bands auf.

Aus finanziellen Gründen wird die Schlossplatzbühne diesmal nicht bespielt

Die Entscheidung fiel angesichts um 20 bis 30 Prozent gestiegener Kosten für Infrastruktur, Energie und Künstlergagen. „Dieses Jahr probieren wir es ohne diese Bühne. Wir haben die junge Generation gefragt, was sie sich stattdessen wünschen“, so Möller. „Aufenthaltsfläche und Fahrgeschäfte“, seien die am häufigsten genannten Antworten gewesen.

Mit Breakdancer und Musikexpress werden zwei große Fahrgeschäfte auf dem Schlossplatz stehen. Auch Autoscooter – der Standort hängt vom Baufortschritt der Innenstadt-Sanierung ab – und Kinderkarussells wird es geben.

Feste Größen bleiben: Bühne vor der Sparkasse und Marienbühne an der Kirche

Die Musikauswahl sollte für jeden Geschmack und jedes Alter etwas bieten. Feste Institutionen sind die Bühnen vor der Sparkassen-Filiale in der Rathausstraße, die vom Tönnhafen-Team betrieben wird, und die Marienbühne an der Kirche, deren Organisation der Verein Konzerte in Winsen innehat. Unterstützung kommt von Winsener Serviceclubs.

Ein beliebter Klassiker beim Winsener Stadtfest: Olaf und Dieter gestalten den ersten Abend auf der Marienbühne. © Stadt Winsen | Stadt Winsen

Neu beim Stadtfest in Winsen ist eine Bühne neben der Brasserie am Schloss, idyllisch gelegen direkt an Schlossteich und Luhe. Präsentiert wird sie von Daniela Bruns, die in ihrem „Harms Point“ in Laßrönne regelmäßig Konzerte, Kabarett und Lesungen anbietet. Bei der Premiere auf dem Stadtfest erhält sie Unterstützung vom Verein „klick e.V.“. Unter anderem tritt dort am Sonnabendabend eine Band aus Winsens Partnerstadt Drezdenko in Polen auf.

Premiere für die Musikbühne von „Harms Point“ am Schlossteich

Neu bespielt wird der Innenhof des ehemaligen Gefängnisses. Dort lebt die Hoftaverne, die in den Stadtfest-Anfangsjahren eine Institution war, wieder auf. Team Tönnhafen und Veranstalter Jens Lindenbeck versprechen eine entspannte Atmosphäre mit einer Vielfalt an Livemusik, Getränken und Leckereien. Am Stadtfest-Sonntag um 15.30 Uhr tritt dort beispielsweise Pascal Krieger auf.

Die bekannte Shark-Lounge für das jüngere Publikum, die bislang im Gefängnis-Innenhof zu Hause war, bekommt einen neuen Standort. DJs ziehen die Regler diesmal an der Rathausspitze neben dem Wein- und Bierstand hoch. „Dort, wo sich ein Wiedersehen immer ein bisschen anfühlt wie ein Klassentreffen“, sagt Susanne Möller.

Leonhardt Korn veranstaltet wieder eine Beachparty im Schloss-Innenhof

In das dritte Jahr geht die Zusammenarbeit mit Leonhardt Korn, die ihre Korny-Beach-Party erneut im Innenhof des Schlosses steigen lassen. Ausgewählte Programmpunkte sind die „Ladys Night“ am Mittwoch oder „Schlager meets Playa“ am Donnerstag, jeweils mit DJ.

Gemeinsam mit dem Orga-Team der Stadt Winsen freuen sich die vier Hauptsponsoren auf das Winsener Stadtfest 2024 (hinten, von links): Hans-Georg Preuß (Stadtwerke), Jessica Hoberg (Wir-Leben-Apotheken), Silke Heitmann (Sparkasse Harburg-Buxtehude), Torben Gedrath (Famila) sowie (vorn, von links) Susanne Möller, Olaf Brakhage, Susanne Schepelmann und Bürgermeister André Wiese (alle Stadt Winsen). © HA | Markus Steinbrück

Es gibt Schröders Foodtruck-Markt, einen Kunsthandwerkermarkt im Marstall, Modellschiffe auf dem Schlossteich, jede Menge Buden und fliegende Händler und vieles mehr. Vor allem an Kinder und Familien richtet sich das Kinder-Mitsing-Konzert zum Thema Klima und Umwelt (Freitag, 17 Uhr), die kostenlose Mitmachmeile mit Winsener Vereinen und anschließendem Kinderkonzert (Sonnabend, 12 bis 17 Uhr) und der Hüpf- und Spielspaß mit dem Jugendzentrum Egon’s im Schlosspark (Sonntag), um einige zu nennen.

Hauptsponsoren: „Wir vier sind hier zu Hause und wollen den Bürgern etwas zurückgeben“

Unter dem Begriff „Wir für Winsen“ engagieren sich die vier Hauptsponsoren auch in diesem Jahr für das Stadtfest Winsen. „Wir vier sind hier zu Hause und wollen den Bürgerinnen und Bürgern in Winsen etwas zurückgeben“, sagte Silke Heitmann (Sparkasse Harburg-Buxtehude), stellvertretend auch für Famila, Wir-Leben-Apotheken und Stadtwerke Winsen. Ein breites und vielfältiges Programm ermöglichen auch die 40 weiteren Sponsoren.

Über das gesamte Programm und laufende Aktualisierungen informiert die Stadt Winsen über ihren Instagram-Kanal @stadtfest.winsen.luhe und im Internet www.stadtfest-winsen.de.