Hittfeld. Veranstaltungszentrum bei Hamburg will weiter wachsen und scheut sich nicht vor Experimenten – wie etwa die Barbie-Messe am 11. Mai.

Es wird gruselig mit Jack The Ripper, zärtlich mit Stefan Gwildis und hitverdächtig mit Abba: Mit ganz unterschiedlichen Kulturveranstaltungen soll die Burg Seevetal in Zukunft mehr für die Menschen aus der Region bieten.

Unter neuer Leitung hat sich das Veranstaltungszentrum in den vergangenen Monaten neu aufgestellt. Jetzt stehen die Höhepunkte für das Programm der kommenden Saison fest.

Burg Seevetal: Stefan Gwildis und Abba-Show in Hittfeld

„Es gibt neue Events und Formate, mehr Kultur, Erlebnis und Gemeinschaft“, verspricht Hanna Kastendieck, die vor einem Jahr die Leitung der Burg übernommen hat. „Wir wollen schöne Momente schaffen und den Leuten hier was Gutes tun.“ Schon jetzt gebe es viele Stammgäste, künftig sollen noch stärker auch junge Menschen in die Burg kommen.

So ist eine große Familienmesse, ein Sommerflohmarkt und ein E-Sport-Fußballturnier geplant, zur WM im Sommer wird Public Viewing organisiert. Auch beim Rudelsingen können Menschen jeden Alters für einen fröhlichen Abend zusammenkommen. Solche Veranstaltungen wünscht sich Hanna Kastendieck für die Zukunft noch häufiger. Sie will die Seevetaler ermuntern, „ihre Burg“ zu erobern. „Wir wollen hier ein offenes Haus schaffen, in dem möglichst viele Menschen ein- und ausgehen.“

Rudelsingen, Barbie-Messe und Sommer-Flohmarkt für alle Generationen

Dafür probiert das Team um Kastendieck und ihren Stellvertreter Lars Becker zurzeit einiges aus. „Wir haben viele Ideen“, sagt die Chefin. Konkret geplant sind für das Frühjahr und den Sommer unter anderem das Rudelsingen (7. Mai), eine Barbie-Messe (11. Mai), die Familienmesse (25. Mai) und der Sommer-Flohmarkt auf dem Parkplatz (18. August).

Im Herbst soll es in der Burg so richtig losgehen mit dem neuen Kulturprogramm. Die Musical Company zeigt „The Producers“ (25. bis 28. Oktober), beim Gruseldinner bittet Jack The Ripper zu Tisch (15. November), Professor Bummbastic gastiert mit seiner Wissenschaftsshow in Hittfeld (17. November) und in der Vorweihnachtszeit sind drei Theaternachmittage mit und für Kinder geplant.

Neue Chefin: „Die Burg hat noch viel Potenzial“

Auch musikalisch wird es abwechslungsreich: Von der Abba-Show (29. November) und dem „Still alive“-Jubiläumskonzert des Heaven-can-wait-Chors (19. Oktober) über das Volker-Rosin-Kinderkonzert (16. November) und die Michael Bublé Christmas-Show (21. Dezember) bis zur Siegfried-Lenz-Hommage von Stefan Gwildis (1. Dezember) bietet das Programm der Burg Seevetal eine unterhaltsame Auswahl. Und auch für 2024 sind Veranstaltungen aus Theater, Comedy, Musik, Lifestyle und Kulinarik geplant.

Das Team der Burg Seevetal um Hanna Kastendieck (Leitung) und Lars Becker (stellvertretende Leitung) stellt in diesem Jahr einiges auf die Beine. © Lena Thiele | Lena Thiele

Das pralle Programm soll auch helfen, der Burg ein neues Image zu verpassen. Das Gebäude sei eine Herausforderung, weil es auf den ersten Blick nicht besonders einladend wirke, sagt Hanna Kastendieck. „Aber die Burg hat ganz viel Potenzial, das müssen wir nur sichtbar machen. Viele wissen bisher gar nicht, was sich hinter den Mauern verbirgt.“

Burg verfügt über moderne Veranstaltungstechnik

Das Veranstaltungszentrum mit 1500 Quadratmeter Fläche ist seit einer umfassenden Sanierung 2017 mit modernster Medientechnik ausgestattet. Neben dem großen Saal hat es acht kleinere Räume, alle werden regelmäßig für Tagungen, Seminare und andere Firmenveranstaltungen genutzt. Auch der Rat der Gemeinde kommt hier zusammen.

Dass es hier künftig noch mehr öffentliche Veranstaltungen geben wird, ist Teil einer Kulturoffensive der Gemeinde Seevetal. So werden auch kleinere Dorfgemeinschaftshäuser mit neuer Technik ausgerüstet und mit der neuen Kulturbeauftragten Birgit Jänen soll das Thema stärker in den Fokus gerückt werden. Sie kümmert sich um Förderung und Koordination. „Wir haben so viele Kulturschaffende, die jetzt noch besser zusammen gebracht werden“, sagt Bürgermeisterin Emily Weede. Auf diese Weise sollen Kräfte gebündelt, Ideen verknüpft und die Kultur in Seevetal sichtbarer gemacht werden.

Hanna Kastendieck will erreichen, dass die Burg zum neuen Treffpunkt für die Menschen aus Seevetal wird. Deshalb wird es neben den großen Veranstaltungen auch kleinere Formate geben, wie Kamingespräche, Lesungen, ein literarischer Salon oder ein Chanson-Abend.

Burg Seevetal: Besucher sollen tolle gemeinsame Zeit haben

Dass auch in dem eher nüchternen Gebäude sehr gute Stimmung aufkommen kann, habe zum Beispiel die Zumba-Party gezeigt, sagt die Burg-Chefin. „Da kommen viele Leute spontan zusammen und haben gemeinsam für ein paar Stunden eine tolle Zeit.“ Die nächste Chance, das mitzuerleben, bietet sich am 31. Oktober – bei der diesjährigen Zumba-Halloween-Party.