Emmelndorf. Nachhaltigkeitstag: Experten zeigen, was eine Solaranlage können muss, wie Öko-Landbau funktioniert und warum Plastikfrei sich lohnt.

Wie kann ich Energie aus der Sonne oder aus Biogas nutzen, um etwas zur Energiewende beizutragen und Geld zu sparen? Auf welche Alternativen kann ich setzen, um Plastikmüll zu vermeiden? Und wie funktioniert nachhaltiges Wirtschaften – auf einem Bio-Bauernhof oder in der Industrie?

Um Fragen wie diese geht es beim Nachhaltigkeitstag auf dem Hof Overmeyer in Emmelndorf in der Gemeinde Seevetal. Am Sonnabend, 1. Juni, sind mehrere Experten auf dem Bio-Hof zu Gast, darunter Mitglieder des Vereins Solisolar, die über Balkonkraftwerke informieren, und die Gründerinnen von Traceless, die eine Plastik-Alternative entwickelt haben.

In 11 Schritten zum Balkonkraftwerk: Aktionstag auf Hof Overmeyer

Die Experten erklären, was jeder einzelne Mensch fürs Klima tun kann, und zeigen vor allem direkt vor Ort, wie das gelingen kann. Das Programm besteht aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops, die auch einzeln besucht werden können. Zwischendurch bleibt ausreichend Zeit fürs gesellige Miteinander.

Dr. Anne Lamp (l.) und Johanna Baare haben Traceless gegründet. © Roland Magunia/Hamburger Abendblatt | Roland Magunia/Funke Foto Services

In elf Schritten zum Balkonkraftwerk, das verspricht Susanne Otto von Solisolar. Der Verein aus Hamburg bildet solidarische Selbstbau-Gemeinschaften für Balkonkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen und unterstützt im Umgang mit Vermietern. Auch für den Landkreis Harburg ist in Kürze eine Sammelbestellung von Balkonkraftwerken geplant. Eine spezielle Förderung ist am Aktionstag möglich: Ein lokaler Betrieb unterstützt zehn Bestellungen mit jeweils 100 Euro.

Photovoltaik und Biogas: So funktioniert nachhaltige Energiegewinnung

Wer sich für größere Anlagen interessiert, kann in einem Workshop ausprobieren, wie eine Photovoltaik-Anlage zusammengebaut und in Betrieb genommen wird. Auch die Wilhelmsburger Zinnwerke sind zu Gast und führen eine kleine Biogasanlage vor.

Nachhaltiges Wirtschaften steht im Mittelpunkt des Beitrags von Prof. Maximilian Gege. Er ist Mitbegründer des Netzwerks für nachhaltiges Wirtschaften (B.A.U.M.) und war Honorarprofessor im Fachbereich Umweltwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg.

Traceless: Erfolgreiches Unternehmen aus Buchholz entwickelt Plastik-Alternative

In Emmelndorf spricht er darüber, wie aus einer Vision ein Erfolgsmodell werden konnte. Beispiele aus der Praxis des nachhaltigen Wirtschaftens liefern die Vertreter von Traceless und der Initiative Cradle to Cradle, die das Prinzip der Kreislaufwirtschaft vorstellen.

Bei einem Hofrundgang können sich die Teilnehmer ein Bild von der ökologischen Landwirtschaft machen: Vom Gemüseanbau im Freiland über die mobile Legehennenhaltung bis hin zur Mutterkuhhaltung auf der Weide. Der Hof will sich künftig energetisch möglichst autark aufstellen und hat vor Kurzem eine PV-Anlage mit knapp 400 Solarpanelen auf den Dächern der Hofgebäude installiert.

Nachhaltigkeitstag auf Hof Overmeyer ist ausgezeichnetes Projekt

Der Nachhaltigkeitstag wird organisiert vom Hof Overmeyer und der Kulturstiftung Seevetal. Das Projekt hat einen der Preise beim diesjährigen Kultursommer im Landkreis Harburg gewonnen. Ziel ist es, dass jede Besucherin und jeder Besucher um etwas Erkenntnis reicher wieder nach Hause geht.

Unter dem Motto „Die Zukunft ist nachhaltig“ soll das Thema allen Besuchern anschaulich nahegebracht werden. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten um Anmeldung für die Vorträge und Workshops auf www.overmeyer-landbaukultur.de. Weitere Informationen auch auf www.kulturstiftung-seevetal.de.