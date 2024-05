Hittfeld. Seevetal will geplantes Neubaugebiet vor den Folgen des Klimawandels schützen. Das Konzept überrascht – doch nun muss es schnell gehen.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung, heißt es. Nach demselben Prinzip bereiten sich Städte in Deutschland derzeit auf Extremwetterereignisse wie Starkregen vor.

Doch während die Menschen mit Funktionskleidung den Regen abwehren, öffnen die Städte ihre Einfallstore im Boden, um mögliche Wassermassen besser aufzunehmen. Schwammstadt heißt das Konzept, mit dem jetzt auch in der Gemeinde Seevetal ein geplantes Neubaugebiet dem Klimawandel trotzen soll.

Neubaugebiet am Göhlenbach in Hittfeld wird als Schwammstadt geplant

Das Gebiet nördlich des Göhlenbachs in Hittfeld erhält eine geförderte Schwammstadt-Struktur. Mulden sollen Regenwasser ableiten, Speicher unter Bäumen und Zisternen in den Gärten sollen das Wasser im Boden halten. Nach und nach wird es wieder freigegeben und fließt in den nahe gelegenen Göhlenbach, der in einen natürlichen Zustand zurückversetzt wird.

Für die Kombination aus Schwammstadt und Renaturierung erhält Seevetal eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ in Höhe von 2,18 Millionen Euro. 380.000 Euro – 15 Prozent der Gesamtkosten – übernimmt die Gemeinde selbst.

Bach soll wieder natürlich fließen und durchlässiger für Fische werden

Zuerst soll die Renaturierung des Göhlenbachs starten. „Wir geben dem Bach mehr Fläche und verringern die Fließgeschwindigkeit“, sagt Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede. Noch verläuft das Gewässer am Rande Hittfelds weitgehend gerade, an einer Stelle wurde es abrupt auf die andere Straßenseite umgeleitet. Bei Starkregen erreiche der Bach eine unglaubliche Geschwindigkeit, sagt Weede. Zudem komme es immer wieder zum Rückstau an den Pastorenwiesen.



In Zukunft soll sich der Göhlenbach sanft durch die Landschaft schlängeln, wieder durchlässig für Fische und besser vor plötzlichen Wassermassen geschützt sein. Das etwas oberhalb gelegene Areal „Nördlich Göhlenbach“ wird so vorbereitet, dass es ähnlich wie ein Schwamm funktioniert.

Gebiet nimmt Wasser wie ein Schwamm auf und gibt es langsam wieder ab

„Wir planen so, dass das Gebiet sich vollsaugen kann und das Wasser gedrosselt abgegeben wird“, sagt Bauamtsleiterin Katrin Hilpert. Ziel sei es, das Gewässer vor übermäßigem Zustrom zu schützen. „Die Drosselung wird so stark sein, dass es so ist, als wäre das Gebiet nicht bebaut worden.“ Die Versiegelung verstärkt normalerweise den Abfluss von Regenwasser, da dies nicht versickert kann.



Kernstück des Plans ist eine breite Grünachse, die einmal durch das künftige Wohngebiet verläuft. Dort und auch an den Wohnstraßen ist ein System aus Mulden und sogenannten Rigolen vorgesehen. Die Baumrigolen ermöglichen es, dass das Wasser unterhalb des Baumes gespeichert wird und bei Hitze und Trockenheit wieder langsam freigegeben wird.

Eigentümer der Grundstücke können mit gespeichertem Wasser Gärten bewässern

Auf den privaten Grundstücken werden Zisternen das Wasser aufnehmen, die Eigentümer können es zum Beispiel für die Bewässerung des Gartens nutzen. „So hat jedes Grundstück auch seinen eigenen Schwamm“, sagt Weede. Gefördert werden allerdings nur die Schwammstadt-Elemente im öffentlichen Raum.

Für die Bewilligung der gesamten Fördersumme muss die Gemeinde bis Ende dieses Jahres einen detaillierten Plan mit den konkreten Maßnahmen vorlegt. Umgesetzt werden müssen sie bis Ende 2026. „Das ist ein ambitionierter Zeitplan“, sagt Weede. „Jetzt muss alles klappen.“

Hittfeld: Für Wohngebiet am Göhlenbach gibt es mehrere Bebauungsvarianten

Sobald jede Mulde und Rigole ihren Platz erhalten hat, soll das Konzept in den Bebauungsplan für das Wohngebiet integriert werden. Erst dann werden mögliche Vorgaben und Freiheiten für die Gestaltung der Häuser und Grundstücke festgelegt, zum Beispiel zur Begrünung von Dächern, Fassaden und Auffahrten.

Wie die Bebauung aussehen wird, steht daher bisher nicht fest. Die Gemeindeverwaltung hat zuletzt zwei Entwürfe vorgelegt. Variante A sieht vor, dort 30 Einfamilienhäuser, sieben Doppelhäuser, zwölf Reihenhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen zu errichten. Variante B – 15 Einfamilienhäuser, 13 Doppelhäuser, 30 Reihenhäuser und das Mehrfamilienhaus – bietet elf Wohneinheiten mehr. Bei dem zweiten Entwurf würde eine zusätzliche Fläche von etwa 1000 Quadratmetern versiegelt.