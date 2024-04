Jesteburg. Mit 1350 Starts ist das Maimarkt-Turnier in Jesteburg einer der Höhepunkte der Pferdesport-Saison im Kreis Harburg – das ist das Programm.

„Die Welt ist nicht genug“, lautet der 19. Filmtitel aus der James-Bond-Reihe. Für Pierce Brosnan war der Streifen 1999 der dritte Einsatz als Hauptdarsteller. Leicht abgewandelt passt das Motto auch für den Reit- und Fahrverein Nordheide: „Ein Wochenende ist nicht genug!“ Der Pferdesportverein mit Sitz in Jesteburg (Landkreis Harburg) nimmt sich zwei lange Wochenenden Zeit, um alle Dressur- und Springprüfungen seines Maimarkt-Turniers absolvieren zu können.

Reitanlage in Jesteburg: Hohe Investition für einen neuen Sandspringplatz

Austragungsort ist die vereinseigene Reitanlage Am Alten Moor 20 in Jesteburg. Teilnehmer erwartet eine Neuerung: Erstmals werden alle Prüfungen des Maimarkt-Turniers auf einem neuen, 80 mal 50 Meter großen Sandplatz ausgetragen. Er löste im vergangenen Jahr den bis dato genutzten Grasspringplatz ab, der zu hohes Gefälle aufwies. Darüber hinaus genießt Gras als Untergrund bei Reiterinnen und Reitern immer geringere Akzeptanz – gerade, wenn sie mit jungen und unerfahrenen Pferden antreten.

Der neue Sandplatz des Reit- und Fahrvereins Nordheide ist im vergangenen Jahr für einen Kostenaufwand im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich entstanden. © HA | RuFV Nordheide

Um das gesamte Areal nahezu auf das gleiche Niveau zu bringen, mussten viele Kubikmeter Boden ausgekoffert werden. Insgesamt hat die Baumaßnahme Kosten im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich verschlungen. Für einen kleinen Verein wie den RuFV Nordheide nicht aus Eigenmitteln zu wuppen. „Ohne die großzügige Spende einer Familie aus unserem Verein wäre das kaum umzusetzen gewesen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich“, sagt die 2. Vorsitzende Kristine Meyer-Stahmleder.

Maimarkt-Turnier startet mit Dressurprüfungen vom 26. bis 28. April

Den ersten Teil des traditionsreichen Reitturniers gestalten die Dressurreiter. Sie kämpfen von diesem Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, um hohe Wertungen und Sachpreise. Nach einer dreitägigen Pause geht es im wahrsten Wortsinn hoch hinaus: Von Donnerstag, 2. Mai, bis einschließlich Sonntag, 5. Mai, folgen die Springprüfungen. Die Strahlkraft des aktuellen Frühlings- und auch des Herbstturniers reichen weit über den Landkreis Harburg hinaus.

Beim Maimarkt-Turnier sind insgesamt 43 Prüfungen mit 1350 Startplätzen in allen Kategorien ausgeschrieben. Das Spektrum reicht von Einsteigerprüfungen für Reitanfänger (Führzügel-Klasse) bis zu Prüfungen der anspruchsvollen S-Klasse. Krönender Abschluss ist die Springprüfung um den Großen Preis am Sonntag, 5. Mai. Darüber hinaus zählt das Jesteburger Reitturnier zur Gesamtwertung um den „Maderos Dressage Cup“ und den LVM Bamberger Nachwuchscup, jeweils vom Pferdesportverband (PSV) Lüneburg-Harburg.

43 Dressur- und Springprüfungen mit 1350 Starts an zwei Wochenenden

Bekannte Dressurreiterinnen sind Nicole Kirschnick (RFV Allertal) und Lokalmatadorin Lina Meyer. Die 18-Jährige nahm mit ihren selbst ausgebildeten Pferden schon an Deutschen Meisterschaften teil. Die bekanntesten Namen im Teilnehmerfeld für die Springprüfungen sind Steffen Engfer, Theresa Engfer, Harm Wiebusch und Maja Sophie Sorge. Obwohl Sorge erst 18 Jahre jung ist, hat sie in diesem Jahr bereits erste Weltranglistenpunkte sammeln können.

Die 18 Jahre alte Lina Meyer (RuFV Nordheide), hier mit ihrem Pferd B&M Billie Jean, nahm 2023 an den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Dressur teil. © HA | RuFV Nordheide

„Wir freuen uns auf tolle Reiter und Pferde und auf viele Besucher. Das Maimarkt-Turnier ist für uns immer etwas sehr Besonderes“, sagt Dr. Marcel du Moulin, Vorsitzender der Reit- und Fahrvereins Nordheide. Begleitet wird das sportliche Ereignis durch ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken und eine Hüpfburg für Kinder.

Mindestens 25 Kinder und Jugendliche des RuFV Nordheide sind beim Maimarkt-Turnier als freiwillige Helfer im Einsatz, säubern unter anderem die Stangen nach Abwürfen. © Tierfotografie Huber | Tierfotografie Huber

„Ganz besonders stolz sind wir auf die vielen fleißigen Helfer, unsere Kinder und Jugendlichen, die diese Turniere seit Wochen mit vorbereiten, und auf unsere Sponsoren, die uns seit Jahren unterstützen“, ergänzt Kristine Meyer-Stahmleder.

RuFV Nordheide: Knapp 200 Mitglieder, sechs Schulpferde, Voltigieren, Schul-AG

Gegründet 1948, feierte der RuFV Nordheide im Vorjahr sein 75-jähriges Bestehen. Für die knapp 200 Mitglieder unterhält der Verein einen Schulbetrieb mit sechs Schulpferden, verfügt über eine Voltigiergruppe und bietet in Kooperation mit der Oberschule Jesteburg eine Reit-AG an. Auf der Reitanlage in Jesteburg gibt es neben der beschriebenen Außenanlage auch eine Reithalle und Boxen, die an Pferdebesitzer vermietet werden. Informationen im Internet unter www.rufv-nordheide.com.