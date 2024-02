Lüneburg/Harburg. Sinkende gesellschaftliche Akzeptanz, hohe Kosten für Tierärzte und Impfungen. Doch Harburgs Pferdefreunde haben auch gute Nachrichten.

Es könnte alles so schön sein: die Mitgliederzahlen haben sich positiv entwickelt, die Kassenlage stimmt, es gibt viele engagierte Vorstandsmitglieder und mit sportlichen Erfolgen weiß der Pferdesportverband (PSV) Lüneburg-Harburg ebenfalls zu glänzen. So empfingen die beiden 2023 gewonnenen Landesstandarten die Vereinsvertreter zur Mitgliederversammlung im Hotel zur Rennbahn in Stove. Und doch rückte der Vorsitzende ein ernstes Thema in den Mittelpunkt.