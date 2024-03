Landkreis Harburg. Niedersachsen ist Pferdeland, der Süden Hamburgs eine Hochburg. Tipps für Eltern, Kosten-Infos und große Übersicht der Reiterhöfe.

Vor allem die Älteren werden sich an diese typische Schlussszene von Western erinnern. Nach dem Happy End reiten zwei Personen – nur ihr Rücken ist zu sehen – auf Pferden in den Sonnenuntergang. Herrlich! Pferde, Ponys und Reiten im Allgemeinen begeistern seit jeher Menschen, ganz unabhängig vom Alter. Erst recht im nahen Frühling, wenn die Temperaturen wieder steigen und die Tage länger werden, steigt auch die Lust, sich mit dem tierischen Partner an der frischen Luft, in der Natur zu bewegen.

Doch wo wird heutzutage noch Reitunterricht angeboten? Wo können Eltern einen Platz für ihr Kind finden? Worauf sollten sie achten, falls sie Auswahl haben? Das Hamburger Abendblatt hat sich im Landkreis Harburg umgehört, gibt Tipps und Hinweise und versucht sich an einer Übersicht mit Höfen, Reitanlagen und Pferdesportvereinen, die Reitunterricht für Kinder anbieten.

Pferdehöfe und Reitanlagen: Hier lernen Kinder im Landkreis Harburg reiten

Ob sie Ponys nur süß finden oder ob Kinder mit den Tieren auch umgehen und angstfrei mit ihnen reiten können, lässt sich an Schnuppertagen erahnen. „Die kleine Reitschule“ in Stelle beispielsweise bietet fast an jedem Sonnabend den sogenannten „Ponyspaß“ an: Ponystall ausmisten, Ponys putzen, reiten und anschließend mit ihnen kuscheln oder spielen. Für Vier- bis Achtjährige kosten zweieinhalb Stunden 35 Euro.

Mädchen mit Sicherheitsweste auf einem Pony im Galopp an der Longe (Symbolbild). © picture alliance / Zoonar | Manfred Grebler

Inhaberin Meike Schrader gibt Tipps für die Auswahl eines Reitangebots: „Eltern sollten auf ihr Bauchgefühl hören. Sie sollten ihr Kind ein Probetraining machen lassen, sollten sich informieren und auf der Reitanlage umschauen. Machen der Hof, die Trainer und Pferde einen guten Eindruck?“ Für Eltern gehe es darum, ein Gefühl zu entwickeln, ob sich das Kind in dieser Umgebung wohlfühlt. Und es geht darum, das Pony oder Pferd nicht als Sportgerät zu betrachten, sondern als liebevollen Sportpartner.

Pony oder Pferd ist kein Sportgerät, sondern ein liebevoller Sportpartner

Hat ein Kind einen Platz ergattert, starten die Mädchen und Jungen normalerweise mit Einzelunterricht. Erst wenn Kind und Pony ohne fremde Hilfe eine Runde traben können, werden sie in Kleingruppen mit maximal drei oder vier weiteren Kindern integriert. Auf dem Hof von Meike Schrader, zu dem einige Hofkatzen und Kaninchen gehören, nehmen pro Woche etwa 70 Kinder im Alter zwischen vier und 16 Jahren plus einige Erwachsene regelmäßig Reitunterricht.

Meike Schrader ist Inhaberin von „Die kleine Reitschule“ in Stelle. 70 Kinder nehmen Woche für Woche bei ihr Unterricht. © Die kleine Reitschule | Meike Schrader

Die 40-Jährige – selbstständig seit Sommer 2022 – stellt fest, dass viele Kinder mit geringem Selbstvertrauen zu ihr kommen. Nicht wenige leiden unter der hohen Schulbelastung (schon in jungen Jahren) oder werden sogar gemobbt. „Der Umgang mit den Tieren stärkt ihr Selbstvertrauen, weil sie Verantwortung übernehmen müssen. Manchmal reden sich die Kinder während der Stunde den Frust von der Seele oder finden beim Pony die Nähe, die ihnen anderswo fehlt“, berichtet Schrader vom therapeutischen Aspekt.

Kosten für Reitunterricht sehr unterschiedlich, wir geben zwei Beispiele

Was kostet der Spaß? Das ist schwer zu beziffern! Vereine und Betriebe haben ganz unterschiedliche Abrechnungsmodelle, unterschiedliche Gruppengrößen und verschiedene (auch spielerische) Angebote je nach Alter. „Generell kann man aber sagen, dass Sportvereinsmitgliedschaften zum Reiten und Voltigieren (U18) kein besonders hoher Kostenfaktor sind, gerade im Vergleich mit anderen Sportarten“, sagt Tina Pantel, Pressesprecherin des PSV Hannover.

Die siebenjährige Greta mit Schulpony Sam beim Geländetraining. © Die kleine Reitschule | Meike Schrader

Auch den Kostenfaktor „Ausrüstung“ schätzt sie nicht sonderlich hoch ein: „Für die ersten Reitstunden reichen durchaus Jeans und Gummistiefel. Helme kann man oft ausleihen.“ Ihrer Erfahrung nach könnten Eltern etwa bei „Ebay Kleinanzeigen“ gut gebrauchte Reitkleidung für Kinder kaufen, da sie ja schnell herauswachsen.

Eltern müssen mit Kosten zwischen 20 und 60 Euro pro Reiteinheit rechnen

Im Süden Hamburgs müssen Eltern bei kommerziellen Angeboten mit Kosten zwischen 20 und 60 Euro pro Reiteinheit rechnen. Reiteinheiten sind bei Einzelunterricht kürzer, weil intensiver, bei Gruppenunterricht etwas länger. Um eine Vorstellung zu haben: der Hof in Stelle verlangt 95 Euro pro Monat für den Reitunterricht, gezahlt wird das ganze Jahr über. Daraus ergibt sich ein Preis von durchschnittlich 31 Euro pro Reitstunde.

Mehr zum Thema:

Als preisgünstiger gelten Reitvereine, weil ein Teil der Kosten über den Mitgliedsbeitrag ausgeglichen wird. Auch dazu ein Beispiel: Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zahlen für Reitunterricht beim PSV Grevelau eine einmalige Aufnahmegebühr (50 Euro), den jährlichen Vereinsbeitrag (50 Euro) und monatlichen Spartenbeitrag (60 Euro). Im ersten Jahr entstünden somit Kosten für Gruppenunterricht von 68,33 pro Monat. Für Einzelunterricht fallen höhere Kosten an.

Wartezeiten von anderthalb Jahren und länger sind nicht selten

Zur Wahrheit gehört auch, dass es alles andere als einfach ist, überhaupt Kapazitäten für Anfänger zu finden. Wartezeiten von einem bis anderthalb Jahren sind keine Seltenheit. Vereinzelt haben Pferdehöfe ihre Wartelisten sogar geschlossen. Zurückzuführen ist das auf enorm gestiegene Kosten der Pferdehaltung. Sie machen das Angebot unrentabel.

Ein Mädchen reitet fröhlich lächelnde auf einem Pony (Symbolbild). © picture alliance / photothek | Thomas Imo

„In fast jedem Dorf steht zwar eine Reitanlage. Aber das sind meistens Pensionsställe, in denen Pferdebesitzer ihre Pferde einstellen können. Ausbildung wird dort eher nicht betrieben“, sagt Gunda Sievers vom Pferdesportverein Grevelau.

Zahl der Schulpferde in Deutschland ist seit Jahren stark rückläufig

So gibt es immer weniger Schulpferde, immer mehr Höfe schließen. Im Landkreis Harburg entschieden sich zuletzt zwei große Anlagen zu diesem Schritt. Schon zuvor ging während der Corona-Pandemie die Zahl der Schulpferde in Deutschland um 10.000 auf 55.000 zurück.

Wer mag, kann als Schülerin einer der vielen Reitschulen auch an Turnieren teilnehmen, zum Beispiel an Führzügel-Wettbewerben. © Die kleine Reitschule | Meike Schrader

Um diesem Mangel entgegenzuwirken, rief die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) jüngst das Förderprojekt „100 Schulpferde plus“ ins Leben. Auch der Pferdesportverband Lüneburg-Harburg verabschiedete ein Förderprogramm für Schul- und Voltigierpferde in Vereinsbesitz. Bis diese Programme greifen, wird einige Zeit ins Land gehen. Und Filmfans müssen sich wohl auf eine andere Symbolik für das Happy End einstellen.

Reitunterricht für Kinder und Anfänger bieten grundsätzlich an:

Unsere Übersicht für den Landkreis Harburg erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreiben Sie uns gern eine E-Mail harburg-sport-abendblatt@funkemedien.de, wenn wir einen Anbieter oder Verein vergessen haben (aufsteigend sortiert nach Postleitzahl):

Reit- und Fahrverein Meckelfeld, Am Appenstedter Wäldchen 4, 21217 Seevetal, (040) 7686104, www.ruf-meckelfeld.de

Reitanlage Hof Bostelmann, Deichstraße 3, 21217 Seevetal-Hörsten, (0170) 7341801

Ponyclub Ohlendorf Jugendfarm, Alter Postweg 160, 21220 Seevetal, (0157) 58263190, www.ponyclub-ohlendorf.de

Reit- und Fahrsport Sieversen, Schwarzer Weg, 21224 Rosengarten, (04108) 7469, www.rfs-sieversen.de

Reit- und Fahrverein Nordheide, Am Alten Moor 20, 21266 Jesteburg, (0176) 81205872, www.rufv-nordheide.com

Ponyreitschule Carmen Knott, Itzenbütteler Sod 13-15, 21266 Jesteburg, (0163) 3796966, www.hof-und-gut.de

Mama‘s Ausbildungsstall, Dorfstraße 31, 21272 Egestorf OT Döhle, (04175) 842100, www.mamas-ausbildungsstall.de

Hof Fuhrenkamp (Ponyreitschule), Regesbosteler Straße 6, 21279 Hollenstedt, (04165) 1350, www.hof-fuhrenkamp.de

Ausbildungszentrum (AZL) Luhmühlen, Bruchweg 5, 21376 Salzhausen, (04172) 9885350, www.azl.luhmuehlen.de

Overbeckhof Luhmühlen, Lobker Weg 36a, 21376 Salzhausen, (0171) 4220804, www.overbeck-hof.de

Pferdesportverein (PSV) Grevelau, Grevelau 51, 21423 Winsen, (0151) 56525456 www.grevelau.de

Reitschule Winsen, Tanja Münch, Luhdorfer Twieten 6, 21423 Winsen-Luhdorf, (0176) 31355620, www.pferdemanagement-tanja-muench.de

Ninas Ponyhof, Gartenstraße 56, 21435 Stelle-Ashausen, (0174) 3141583, www.ninasponyhof.de

Die kleine Reitschule, Ashausener Straße 32, 21435 Stelle, (0173) 2090503

Fjordpferde-Centrum, Ketzendorfer Straße 11, 21629 Neu Wulmstorf, (040) 70295092, www.fjordpferde-centrum.de