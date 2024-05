Winsen. Bei prächtigem Wetter war der Andrang beim Stadt- und Deichlauf groß wie selten. Allein hunderte Schülerinnen und Schüler flitzten mit.

Mit dem Stadt- und Deichlauf in Winsen beginnt immer am 1. Mai die Volkslauf-Saison im Landkreis Harburg. So groß wie bei dieser 40. Auflage war der Andrang selten. 1200 Läuferinnen und Läufer hatten sich schon im Vorfeld angemeldet, am frühen Morgen kamen 240 Nachmeldungen dazu. Letztlich erreichten 1101 junge und ältere Läuferinnen und Läufer – Walker waren auch dabei – erschöpft, aber glücklich das Ziel auf dem Schlossplatz.

Unser Fotograf war den ganzen Tag im Bereich von Start und Ziel, aber auch an der Wassermühle und auf dem Stöckter Deich mit seiner Kamera unterwegs. In unserer Bildergalerie haben wir die 100 schönsten Fotos zusammengestellt. Klicken Sie gern durch, ob Sie sich selbst, ihre Freunde oder ihre Kinder auf einem Foto entdecken. Und wenn Sie selbst Lust aufs Laufen bekommen, gibt es hier eine Übersicht mit den nächsten Terminen im Landkreis Harburg.

