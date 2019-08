Radfahren und Musik hören

Winsen.. Nach dem Erfolg des ersten Winsener Fahrradkonzertes im vergangenen Jahr gibt es an diesem Sonntag eine Neuauflage. Das Projektteam um Susanne Möller hat ein Programm mit mehr als 35 Live-Auftritten an 16 Standorten in der Innenstadt, in zwölf Ortsteilen und in Fahrenholz zusammengestellt. Von 11 bis 16 Uhr wird durchgehend großartige und abwechslungsreiche Musik gegen Hutspende dargeboten.

Nach persönlichem Musikgeschmack und sportlicher Fitness können sich die Teilnehmer ihre Route und ihr Lieblingsprogramm zusammenstellen. Eine Orientierung gibt die Fahrradkarte im Programm-Flyer, welche drei verschiedene Touren vorschlägt. Die Spielstätten können zu jeder Zeit betreten und verlassen werden. Ehrenamtliche Helfer aus Vereinen, Feuerwehren oder Dorfgruppen bieten an jedem Standort Gegrilltes, selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Getränke zu günstigen Preisen an. Zum Abschluss des Tages trommelt „Sambucada“ ab 16 Uhr alle Teilnehmer zum großen Finalkonzert auf dem Schlossplatz zusammen. Ab 17 Uhr treten dort Bun-Jon & The Big Jive auf mit ihrem Repertoire aus Swing, Jump & Jive – eine erfrischende Mischung aus modernen Titeln, eigenen Kompositionen und Klassikern.

Pannenhilfe-Station steht bereit

Außer den insgesamt fast 160 Musikern, die auf große Gagen verzichten, sind an die 200 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Außerdem steht Bikepark Timm wieder mit einer stationären Pannenhilfe auf dem Schlossplatz bereit.

Für Besucher ist das Fahrradkonzert kostenlos. Wer möchte, kann die Helfer mit dem Kauf eines schickes Festivalarmbändchens unterstützten. Diese Bänder sind im Familienbüro und in der Tourist-Information sowie am Sonntag an allen Veranstaltungsorten erhältlich. Den Preis kann jeder selbst bestimmen, ab fünf Euro ist alles möglich. Außerdem freuen sich alle Künstler über „Hutgeld“ direkt vor Ort.

Fahrradkarte gibt’s im Familienbüro

Die Fahrradkarte mit allen Informationen zu den Musikern, Standorten und Tour-Vorschlägen ist im Familienbüro im Rathaus, in der Tourist-Information und in einigen Geschäften in der Innenstadt erhältlich. Das komplette Programm ist unter www.winsen.de/fahrradkonzert veröffentlicht. Weitere Informationen erteilt das Familienbüro unter Telefon: 04171/657-114 oder 124.

Um 17 Uhr fällt an diesem Tag auf der Schlossplatzbühne auch der offizielle Startschuss zum diesjährigen Stadtradeln. Wer also am Fahrradkonzert teilnimmt, kann bereits fleißig Kilometer sammeln.

Fahrradkonzert Winsen

Sonntag, 25. August, 11-18 Uhr, Eintritt frei

Alle wichtigen Infos zu Anmeldung, Online-Radelkalender und vieles mehr findet man unter: www.stadtradeln.de.