Winsen. In Winsen ist ein Pflegezentrum mit modernster Technik entstanden. Mit einer Bewohnerin, die ihr Geschlecht und ihre Haut wechseln kann.

Die Pflegeausbildung im Landkreis Harburg erreicht ein neues Niveau: Für rund 445.000 Euro ist an den Berufsbildenden Schulen, den BBS Winsen, ein komplett neues Pflegezentrum entstanden. Die derzeit 150 Auszubildenden in der Pflege – 76 zur „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ beziehungsweise 74 zur „Pflegeassistenz“ – profitieren fortan von der Möglichkeit, den Alltag in der Pflege realitätsnah simulieren zu können. Die nach modernsten Erkentnissen gestalteten Räumlichkeiten im Schulzentrum Bürgerweide sind von modernen Pflegestationen kaum zu unterscheiden.