Kreissportbund: Ausgezeichnet für den Schutz von Kindern und Jugendlichen

Der Kreissportbund Harburg-Land ist ausgezeichnet für seine Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Sport, hier die Übergabe von Zertifizierung und Scheck in der Burg Seevetal.

Landkreis Harburg. Der Kreissportbund Harburg-Land ist vom Landessportbund Niedersachsen und der niedersächsischen Sportjugend ausgezeichnet worden – im wahrsten Wortsinn. Der KSB erhält die Auszeichnung „Verein(t) gegen sexualisierte Gewalt im Sport“ für den erfolgreichen Abschluss eines zweijährigen Beratungsprozesses. Um die Zertifizierung können sich Sportvereine und Sportverbände mit einem Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt bewerben.

Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen überreicht die Auszeichnung

„Die Auszeichnung zeigt die Wertschätzung des KSB durch den LSB, sich dem Thema in diesem umfangreichen Organisationsentwicklungsprozess zu widmen und dies nach außen deutlich zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der KSB-Geschäftsstelle. Die Auszeichnung überreichte Reiner Sonntag, der Vorsitzende der Sportjugend Niedersachsen, jetzt im Rahmen einer Infoveranstaltung in der Burg Seevetal.

Uwe Bahnweg (links, Vorsitzender KSB Harburg-Land) und Reiner Sonntag (Vorsitzender Sportjugend Niedersachsen).

Foto: KSB Harburg-Land / HA

Neben einer Plakette ist damit ein Preisgeld von 1000 Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verbunden. Bei der Erarbeitung seines Schutzkonzeptes ist der KSB von Kenneth Dittmann-Haselhorst (qualifizierte Fachkraft) und Nadine Becher (Referentin Sport) begleitet und beraten worden.

Auch Kinderschutzbund und Landkreis Harburg beim Infoabend in Hittfeld

An der gemeinsamen Infoveranstaltung des Deutschen Kinderschutzbundes – Kreisverband Harburg, des Landkreises Harburg, des Landes- und Kreissportbundes nahmen fast 70 Vereinsvertreter teil. In Hittfeld folgten Vorstandsmitglieder, Geschäftsstellenmitarbeiter, Trainerinnen und Trainer den Vorträgen von Vertretern des Jugendamtes und Kinderschutzbundes. KSB-Vorstandsmitglied Sebastian Lühr berichtete von den Erfahrungen bei der Erarbeitung des Schutzkonzeptes und machte die Dringlichkeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen deutlich.

Auch der KSB-Vorsitzende Uwe Bahnweg rief die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, ein individuelles Schutzkonzept für ihren Verein zu erarbeiten. Für die Durchführung stellen KSB und/oder LSB den Vereinen ein Team zur Seite. Der Beratungsprozess ist für Sportvereine kostenfrei und steht jedem Sportverein offen. Interessierte melden sich unter E-Mail schutzimsport@ksb-harburg-land.de.

Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport: Seit 2010 engagiert sich die Sportjugend Niedersachsen im Themenfeld Schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen im Sport. Bis 2020 zunächst im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem Landessportbund Niedersachsen. Seit 2021 ist das Thema „Prävention – Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport (PSG)“ fest in einem Geschäftsbereich der Sportjugend etabliert.