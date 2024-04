Stade/Lüneburg. Zur Kirschblüte ins Alte Land oder zum verkaufsoffenen Sonntag nach Lüneburg: Diese Last-Minute-Ziele locken südlich der Elbe!

Die Reste vom Osterbuffet sind aufgefuttert, die kurze Woche ist fast geschafft – höchste Zeit, sich Gedanken um den nächsten Wochenend-Ausflug zu machen. Vielleicht möchten Sie ja eine unserer fünf Oster-Ausflugsideen nachträglich umsetzen, die sich alle irgendwie rund ums Thema Frühstücken drehen, wobei der Spaziergang danach natürlich nicht fehlen darf.

Darüber hinaus sind wir beim Abendblatt-Team Harburg & Umland auf weitere drei Ideen gestoßen, die in unseren Ohren verlockend klangen – zumal das Wetter verspricht, traumhaft zu werden!

Verkaufsoffener Sonntag: Bummeln und shoppen in der Lüneburger Innenstadt

Wer in diesem Jahr noch nicht in Lüneburg war, hat am Sonntag, 7. April einen unschlagbaren Anlass: In der Hansestadt wird der eigentlich für Palmsonntag geplante Verkaufsoffene Sonntag nachgeholt. Weil ein niedersächsisches Gesetz jegliche Ladenöffnungen für diesen christlichen Feiertag verbietet, musste die gesamte Planung auf den Sonntag nach Ostern geschoben werden. Dabei hatten selbst die Lüneburger Kirchen in der Vorbereitung für den Palmsonntag gestimmt. Na, sowas.

Den Planern hat das aber nicht lange Kopfschmerzen bereitet. Von 13 bis 18 Uhr laden Geschäfte und Boutiquen zum entspannten Sonntagsbummel ein, auch der Lüneburger Wochenmarkt hat in dieser Zeit geöffnet und bietet frisches Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch, Fisch und Wurstspezialitäten an.

Wichtig für alle, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen: Wegen des Aktionstags werden die Haltestellen mehrerer Buslinien vom Sande in die Rote Straße, Höhe Clamartpark, verlegt. Alle Hinweise finden sich auf der Website der Hansestadt Lüneburg.

Wer mit dem Auto anreist, kann die Gelegenheit für einen Zwischenstopp nutzen und sich eine der kleinen lila Kärtchen sichern, mit denen sich aktuell Treuepunkte beim Einkauf im Hofladen sammeln lassen. Viele kleine Betriebe und Manufakturen im Naturpark Lüneburger Heide haben sich angeschlossen. Wer fleißig sammelt, darf sich am Ende der Aktion über ein kleines Geschenk freuen.

Kirschblüte im Alten Land: Drochtersen feiert mit Budenmeile und Hüpfburg

Auch im Alten Land gibt es am 7. April einen verkaufsoffenen Sonntag: Die Gemeinde Drochtersen richtet ihr jährliches Blütenfest aus – mit Budenmeile, Oldtimertreffen und Hüpfburg. Der Einzelhandel öffnet von 12 bis 17 Uhr seine Türen, und auf dem Rewe-Parkplatz gibt es Mitmachaktionen und Infostände zum Thema Verkehrssicherheit. Nicht verpassen: Die Showeinlage der berühmten Motorradstaffel der Hamburger Polizei, die auf Einladung ihrer Stader Kollegen am Sonntag ins Alte Land kommt.

So oder so lohnt derzeit ein Ausflug ins Alte Land. Apfel- und Kirschbaumplantagen stehen in voller Blüte, die Bauern haben alle Hände voll zu tun. In den Hofcafés gibt es leckere Kuchen, frisches Obst und Gemüse sowie das Beste der Kirsch- und Apfelernte des vergangenen Jahres.

Wer nicht ganz so weit fahren und trotzdem für ein paar Stunden in eine andere Welt eintauchen möchte, ist im Freilichtmuseum am Kiekeberg an diesem Wochenende wunderbar aufgehoben. Hier wartet die museumseigene Zeitmaschine auf die Besucher und entführt sie in das Jahr 1804 – die Darstellerinnen und Darsteller der Gelebten Geschichte machen es möglich. Dabei könnte das Motto aktueller nicht sein: An beiden Tagen dreht sich zwischen Pringens Hof und Fischerhof alles um das Thema „Reparieren statt wegwerfen“.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg liegt direkt an der Hamburger Stadtgrenze in der Gemeinde Rosengarten. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Eintritt 11 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.