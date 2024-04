Hamburg. Wer am Wochenende in Hamburg mit dem Auto oder im HVV unterwegs ist, sollte viel Zeit einplanen. Das betrifft vor allem HSV-Fans.

Die Elbe in Hamburg wird am kommenden Wochenende zum schwer überwindbaren Hindernis. Nicht genug damit, dass es auf der A7 zu einer Vollsperrung kommt: Auch die S-Bahn-Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden Hamburgs ist unterbrochen. Angesichts des HSV-Heimspiels gegen Kaiserslautern droht ein Verkehrschaos.

Aber der Reihe nach: Richtung Norden ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Bahrenfeld von Freitag, 5. April, 22 Uhr, bis Montag, 8. April, 5 Uhr, voll gesperrt. Grund: An der Hochstraße Elbmarsch, dem A-7-Abschnitt südlich des Elbtunnels, wird eine Verkehrszeichenbrücke montiert.

Von Sonnabend, 6. April, 20 Uhr, bis Sonntag, 7. April, 9 Uhr, ist der Elbtunnel sogar in beide Richtungen gesperrt, Richtung Süden bereits ab Volkspark. In dieser Zeit soll die Software am Verkehrsrechner angepasst werden. Laut Polizei ist „mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen“. Sie rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Elbtunnel und S-Bahn gesperrt – HSV-Fans aus Hamburgs Süden besonders betroffen

Der ÖPNV ist nur bedingt eine Alternative: Am Sonnabend und Sonntag fahren auf den HVV-Linien S3 und S5 zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook Busse statt S-Bahnen. Die Züge der Linie S3 fallen zwischen Neugraben und Hammerbrook aus, die der S5 zwischen Wilhelmsburg und Elbgaustraße.

Für HSV-Fans, die das Heimspiel gegen Kaiserslautern im Volksparkstadion am Sonnabend (13 Uhr) besuchen wollen, bedeutet das: Sie müssen nicht nur mit ihrer Mannschaft Geduld haben. Da die Linie S5 im Norden nicht verkehrt, fällt jede zweite S-Bahn nach Stellingen aus. Und wer aus dem Hamburger Süden anreist, sollte besonders viel Zeit einplanen.

Der HVV empfiehlt, für die Fahrt von Harburg zum Hauptbahnhof Regionalzüge zu benutzen. Wer zum Bahnhof Elbbrücken möchte – er wird von den Ersatzbussen nicht angefahren –, möge auf die U-Bahn-Linie U4 oder den Bus 155 umsteigen.

Verkehr Hamburg: Barclays Arena warnt vor „massiven Verzögerungen“ bei Anreise

Auch die Barclays Arena ist von den Einschränkungen betroffen. Die Multifunktionsarena ist am Sonnabend (13 und 19 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) Schauplatz der Monster Jam Truck Tour, bei der tonnenschwere Gefährte gewagte Manöver ausführen. Angesichts der Parallelveranstaltung im Stadion und der Baumaßnahmen rund um die Arena seien gerade am Sonnabendmittag „massive Verzögerungen“ bei der Anreise und eine „extrem angespannte Parkplatzsituation“ zu befürchten, warnt das Arena-Management.

Die S-Bahn-Sperrung ist am Wochenende nicht die einzige Einschränkung im Schienenverkehr des HVV. Auf der U-Bahn-Linie U1 fahren von Freitag, 21.30 Uhr, bis einschließlich Sonntag zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord keine Züge. Die Hamburger Hochbahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten.

Eine Woche später folgt auf der A7 die nächste Sperrung: Dann soll zwischen Ramelsloh und dem Horster Dreieck der Asphalt saniert werden.