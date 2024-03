Harburg und Umland. Junge Tiere im Wildpark, größtes Osternest des Nordens, Märchenhaftes und Mitmachaktionen – Familien haben die freie Auswahl.

Ostern gehört zu den schönsten Festen, die man mit Kindern feiern kann – egal, ob groß oder klein. Draußen erwacht die Natur zum Leben, Küken schlüpfen und auf Weiden sieht man Kälbchen und Lämmer umhertollen. Die Tage werden wieder länger, erst recht nach der Zeitumstellung. Wenn sich dazu der Osterhase ankündigt und bunte Eier vorbeibringt, ist das Familienglück perfekt.

Ein noch so glückliches Osterwochenende kann sich auch in die Länge ziehen. Immerhin gilt es, von Karfreitag bis Ostermontag vier Tage mit Programm zu füllen. Die Harburg-Redaktion des Hamburger Abendblatts hat Ideen für Unternehmungen gesammelt, die am langen Wochenende in Harburg und der Umgebung lohnen. Bestimmt ist für Sie und Ihre Kinder etwas Passendes dabei:

Meister Lampe erobert den Wildpark Schwarze Berge

Rechtzeitig vor Ostern sind die ersten Zwergziegen im Wildpark Schwarze Berge geboren worden. © HA | Wildpark Schwarze Berge

Für die Kleinen bietet das Natur-Erlebnis-Zentrum (NEZ) im Wildpark Schwarze Berge ein Osterbasteln an. Am Karfreitag, 29. März, dürfen von 11 bis 14 Uhr nach Herzenslust kleine Osterhasen, Ostergestecke oder Osterküken gebastelt und danach selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Am Ostersonntag und Ostermontag findet im Wildpark Schwarze Berge jeweils von 9 bis 18 Uhr das große Ostereierzählen statt.

Das Motto: Die Zahl der auf dem Rundgang gezählten Eier am Ende notieren und mit etwas Glück Freikarten für den nächsten Wildpark-Besuch gewinnen. Der Eintritt in den Wildpark Schwarze Berge kostet 13 Euro für Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahren) und elf Euro für Kinder (ab 3 Jahren).

Der große Osterspaß im Wildpark Lüneburger Heide

Wildpark Lüneburger Heide: Die Eiersuche im größten Osternest des Nordens bringt den Kindern jedes Jahr aufs Neue viel Spaß. © Wildpark Lüneburger Heide | Thomas Ix

Ein kunterbuntes Programm mit Attraktionen für Jung und Alt gibt es am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 12 bis 17 Uhr. Im Wildpark in Nindorf warten kreative Mitmachstände und Osterbuden mit schönen Mitbringseln für zu Hause. „Bemalt frühlingshafte Gipsfiguren, kreiert Eure eigene Ostertasche oder dekoriert einen Cupcake!“, so die Einladung. Damit ja keine Langeweile aufkommt, weist eine Osterrallye den Weg, tolle Preise gibt es zu gewinnen. Am Eingang verteilt Maskottchen Willi Wildpark fröhliche Ostergrüße und steht für Fotos zur Verfügung.

Auch das größte Osternest des Nordens fehlt im Wildpark Lüneburger Heide nicht. Am Tiger-Gehege wartet eine kleine Überraschung auf fleißige Eiersucher. Ballonkunst, Kinderschminken, Hüpfburgen und mehr runden die vielfältigen Angebote ab. Die Tageskarte kostet 15 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder von drei bis 14 Jahren. Die Familien-Tageskarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) ist für 54 Euro zu haben. Geöffnet hat an den Ostertagen auch der Baumwipfelpfad „Heide Himmel“.

Wandern mit Kindern: Wer entdeckt den Osterhasen und findet den „Trickser“?

Der Märchen-Wanderweg bei Jesteburg zählt zu den 99 Lieblingsplätzen in der Metropolregion Hamburg. © Lüneburger Heide GmbH | Markus Tiemann

Ein kostenfreies Abenteuer für die ganze Familie ist der Märchenwanderweg „Der Trickser“ bei Jesteburg, Lohof 1. Die Strecke ist drei Kilometer lang und mit 15 interaktiven Märchen-Stationen und fünf Kletterbereichen ein spannendes Outdoor-Erlebnis. Der dichte Wald und das hindurch schimmernde Sonnenlicht sowie uralte, fast verwunschene Fischteiche bilden eine tolle Atmosphäre und lassen die Wanderung zum erlebnisreichen Spiel werden.

Für Pausen zum Verschnaufen oder Picknicken gibt es immer wieder Sitzbänke. Der Weg ist für Kinder- und Bollerwagen geeignet. Ein Parkplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe. Weitere Informationen unter www.lueneburger-heide.de/natur/sehenswuerdigkeit/325. Generelle Tipps zum Wandern mit Kindern und für Familien geeignete Wanderwege in der Lüneburger Heide unter www.lueneburger-heide.de/natur/artikel/21877.

Bunte Eier suchen: Osterrallye durch die Winsener Innenstadt

Lange vor dem Fest ist der Osterhase durch die Innenstadt von Winsen gehoppelt und hat in vielen Geschäften große Holzostereier versteckt. Wer sie findet, sollte die darauf stehenden Buchstaben auf einem Osterflyer notieren – der ist in allen teilnehmenden Geschäften, in der Tourist-Info im Marstall oder online erhältlich. Zusammengesetzt ergeben die Buchstaben dann drei Lösungsworte.

Die Teilnahme an der Rallye ist bis Sonnabend, 30. März, möglich. Das Lösungswort kann mit einem Foto per E-Mail an stadtmarketing@stadt-winsen.de eingereicht oder mit dem Flyer in den Briefkasten am Winsener Rathaus eingeworfen werden. Wichtig dabei ist die Angabe der persönlichen Daten, um die Gewinnerinnen und Gewinner der tollen Preise benachrichtigen zu können. Weitere Informationen im Internet unter www.winsen.de/osterrallye.

Freilichtmuseum am Kiekeberg: Ostervergnügen am Ostermontag

Ostervergnügen 2024 im Freilichtmuseum am Kiekeberg mit Rundgang über das Museumsgelände. © FLMK | Petra Diehl

Das beliebte Freilichtmuseum an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg lädt am 1. April zum Ostervergnügen: „Verbringen Sie den Ostermontag im historischen Ambiente“, lautet die Einladung aus Ehestorf. Das Programm richtet sich in erster Linie an junge Besucher. Kinder werden bei österlichen Mitmachaktionen aktiv, gehen auf digitale Schnitzeljagd und lernen mehr zu österlichen Bräuchen. Sie können backen, malen und filzen.

Plattdeutsche Lieder hören die Besucher in der Museumsbrennerei. Beim Osterspaziergang entdecken sie 40 Gebäude und Gärten mit alten Haustierrassen wie Bentheimer Landschafe und Bunte Bentheimer Schweine. Das Ostervergnügen läuft am Ostermontag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt elf Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei.

Eine Rangerin verrät die wahren Geheimnisse der Lüneburger Heide

Viele Menschen sind schon in der Lüneburger Heide unterwegs gewesen und haben sich an der Natur erfreut. Aber welches sind die (wahren) Geheimnisse dieser Kulturlandschaft? Wer oder was versteckt sich hier und dort? Was man schon immer über die Lüneburger Heide wissen wollte, vermittelt Sandra Malissa am Ostermontag.

„Kommt mit auf eine interessante Runde und hört den fantastischen Geschichten zu. Lasst euch überraschen und kommt ins Staunen“, sagt die Rangerin. Treffpunkt am 1. April um 11 Uhr ist der Wanderparkplatz in Niederhaverbeck. Nach drei Stunden ist die Gruppe wieder zurück. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder sieben Euro. Anmeldung unter E-Mail anmeldunge@nordic-ranger.de.

Mit Geschichte: Ostereiersuchen im Schulgarten an der Außenmühle

Seit Jahren ist es für den CDU-Ortsverband Harburg-Mitte gute Tradition, Kindern zu Ostern eine kleine Überraschung zu bereiten. „Wir freuen uns, wenn Eltern mit ihren bis zu acht Jahre alten Kindern einen Ostersparziergang zu uns unternehmen“, sagt die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver. Treffpunkt ist am Ostersonntag, 31. März, um 11 Uhr der Schulgarten an der Außenmühle in Harburg. Der Ablauf: Alle sitzen zusammen, hören eine Ostergeschichte und singen ein Osterlied. Wenig später beginnt das große Ostereiersuchen.

Kein anderes Fest im Jahr ist so lang wie Ostern. Vier Tage am Stück müssen die meisten Erwachsenen nicht arbeiten, können gemeinsam mit den Kindern etwas Schönes unternehmen. © HA | Wildpark Lüneburger Heide

Unterstützung bekommt der Ortsverband vom Geflügelhof Schönecke, der bunte Ostereier zur Verfügung stellt. Ein Mitarbeiterteam verpackt Leckereien für Kinder in kleine Tüten und versteckt sie in den Buchsbaumhecken des Schulgartens. „Immer die Krönung für Helfer und Organisatoren sind die fröhlichen und großen Kinderaugen, wenn sie ihre Überraschungstüte finden“, so Michael Schaefer, Bezirksabgeordneter.

Ostereiersuche und Kindertheater auf Schloss Agathenburg

Zur großen Ostereiersuche lädt der Osterhase am Montag, 1. April, auf Schloss Agathenburg ein. Kinder mit ihren Familien sind eingeladen, entlang der verwunschenen Parkteiche auf die Suche nach bunten Eiern zu gehen. Wer ein Ei gefunden hat, darf es im Schloss gegen allerlei Süßigkeiten eintauschen. Für die Allerjüngsten bereitet das Schlossteam im Barockgarten besonders einfache Verstecke vor. Die große Ostereiersuche beginnt um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Anschluss gibt es eine Theatervorstellung für Kinder ab fünf Jahren im ehemaligen Pferdestall. Vier geschnitzte Holzfiguren – der Esel, der fast blinde Hund, die Katze mit dem Knick im Schwanz und der ewig heisere Hahn – zeigen dem deprimierten Fredi Latzke, was geht, wenn nichts mehr geht. Der Einlass beginnt um 15 Uhr, die Vorstellung dauert etwa eine Stunde. Tickets ab 6,50 Euro sind online unter www.schlossagathenburg.de erhältlich. Ihren Ausflug ins Schloss können die Familien mit Kaffee, Kuchen und Torte im Schlosscafé abschließen.