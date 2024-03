Buchholz. Empore-Geschäftsführer: „Haben lange an ihm gebaggert“. Auftritt beim großen Sommer-Open-Air Ende August. Was die Karten kosten.

Sie können es offenbar nicht lassen: Nach Torsten Sträter im Corona-Jahr 2021 und Michael Mittermeier 2023 haben die Macher der Empore Buchholz erneut eine deutsche Comedy-Größe für einen Auftritt in der Nordheide-Stadt gewonnen: Atze Schröder wird Ende August beim Sommer-Open-Air seinen beiden Kollegen nachfolgen und für einen Abend voller Lacher und Fremdschäm-Momente sorgen.

Besonders Geschäftsführer Onne Hennecke freut sich: „Nach seiner Tour durch die Mega-Hallen der Republik wird Atze Schröder am 29. August mit seinem neuen Programm auch zu uns kommen. Wir haben lange an ihm gebaggert und sind sehr froh, dass es nun klappt.“

Sommer Open Air in Buchholz: Zusatztermin für die große Abba-Show

In seinem neuen Programm erlöst der Comedian sein Publikum von allem Bösen. Unbeschwert nimmt er seine Fans mit, befreit das Publikum von der Last des Zeitgeistes und wandelt PaybackPunkte gegen gutes Karma. Zwei Stunden voller Ablass, zwei Stunden ohne Schuld, zwei Stunden großer Bühnen-Spaß – nicht mehr, und nicht weniger.

Mehr Konzerte und Festivals in der Region

Das Buchholzer Sommer-Open-Air ist seit vielen Jahren ein fester Höhepunkt des Buchholzer Kultursommers. Mit dem AC/DC-Tribute „Barock“ (30. August) und der großen Abba-Show „One Night With Abba“ (31. August) stehen bereits zwei musikalische Höhepunkte fest. „Besonders der Andrang auf Abba war so groß, dass das Konzert schon seit Jahresbeginn ausverkauft ist“, sagt Onne Hennecke.

Atze Schröder kommt in die Nordheide: Tickets ab 40 Euro erhältlich

„Deshalb wird es am 1. September einen weiteren Termin „One Night With Abba“ geben.“ Da die Vorstellung an einem Sonntag stattfindet, beginnt sie bereits um 18 Uhr.

Der Vorverkauf für Atze Schröder und für den Zusatztermin „One Night With Abba“ startet jetzt. Karten für Atze Schröder sind ab 40 Euro erhältlich, Karten für die Abba-Show ab 26,80 Euro.