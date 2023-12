Warum es Sarah Connor bald in die Lüneburger Heide zieht

Pop-Queen singt am Mittwoch in Hamburg – und kündigt schon ihren nächsten Auftritt im Norden an. Diesmal mit ganz besonderem Programm.

Luhmühlen. Sarah Connor ist irgendwie ein Phänomen: Seit über 20 Jahren hält sich die Delmenhorsterin in den deutschen Musik-Charts und hat sich dabei so oft neu erfunden, dass man immer gespannt sein durfte: Was fällt der blonden Powerfrau wohl als nächstes ein?

In diesem Fall ist es – mal wieder – ein komplett neues musikalisches Programm, mit dem die Pop-Queen die Herzen ihrer Fans – mal wieder – im Sturm erobern dürfte.

Sarah Connor gibt Konzert in der Lüneburger Heide: Ein Best-of ihrer liebsten Songs

„A very special summer evening with Sarah Connor – My favorite Songs“ ist eine klangvolle Mischung aus ihren eigenen Lieblingssongs, ein Mix aus kleinen Balladen und großen Hits, die ihre gesamte musikalische Entwicklung widerspiegeln. Zu Gast ist sie damit im kommenden Jahr, am 25. August 2024, beim Kultursommer Lüneburger Heide auf dem Eventgelände Luhmühlen.

Traumhafter könnte die Kulisse für den Abend mit der deutschen Pop-Queen nicht sein: Das Festivalgelände liegt umgeben von einer malerischen Heidelandschaft und ursprünglichen Wäldern und lädt auch ohne musikalische Untermalung an lauen Sommerabenden zum Träumen ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Karten gibt es online unter www.lueneburger-kultursommer.de – sie kosten zwischen 79 und 89 Euro.

An diesem Mittwoch, 6. Dezember, ist Sarah Connor allerdings erst einmal in Sachen Weihnachtszauber unterwegs: In der Barclays Arena in Hamburg singt die 43-Jährige Weihnachtslieder, aber natürlich nicht irgendwelche, sondern ihre eigenen. Denn die sind wirklich richtig schön. Auch für dieses Konzert sind noch Karten zu haben (ab 69,80 Euro), unter www.sarah-connor.de.