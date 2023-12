Neue Stars im Rampenlicht: Heide Park Festival wächst 

Soltau. Altbewährter Freizeitpark, neues Konzept: Am 31. August und 1. September 2024 feiert das Heide Park Festival seine Premiere – der reguläre Parkbesuch wird mit einem Musikevent verknüpft. Neben den Attraktionen lockt das Festival mit einem bunten Line-up nationaler und internationaler Acts.

Bereits im November wurden erste Popstars wie Wincent Weiss, The Chainsmokers, Vanessa Mai oder Felix Jaehn angekündigt. Nun stehen weitere Künstler aus dem Pop- und EDM-Bereich fest.

Zweite Line-up Phase: Hardwell und HBz auf der Main Stage

Während des Festivals wird die Kartbahn zur Mainstage – wer sich für EDM interessiert, kommt dort an Hardwell wohl nicht vorbei. Der 35-jährige Niederländer ist bereits mehrfach ausgezeichnet und wird sich schon bald auf der Main Stage des Heide Park Festivals befinden.

Mit Hits wie „Spaceman“ oder „Don’t Stop The Madness“ tritt er regelmäßig auf internationalen Festivals auf. Dabei ergänzen Nils und Niklas, besser bekannt als HBz, das Angebot elektronischer Musik im Freizeitpark. Ob „King Kong“ oder „Deine Augen“ – das deutsche Duo liefert Songs im Bounce- und Hardstyle-Sound.

Achterbahn trifft Festival im Heide Park Soltau: Tickets noch verfügbar

Dem Künstlerduo VIZE wird hingegen auf der Adrenalin Stage eine Bühne geboten. Ihre Songs, darunter „Ghost Town“ und „Paradise“, sind nicht selten in den deutschen Dance-Charts zu finden. Außerdem sind verschiedene Newcomer vertreten: Dazu zählen ISEK, LUNAX oder Myles Music. Weitere Teile des Aufgebots werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben, so die Festivalleitung.

Beim Heide Park Festival umfasst jedes Ticket den Zugang zu Musik-Acts wie auch zu Attraktionen des Freizeitparks. Unterschiede gibt es nur bezüglich Gültigkeitsdauer und Preis: Das 2-Tages-Ticket für 189,99 Euro pro Person umfasst das ganze Festival, die Kosten für das 1-Tages-Ticket belaufen sich auf je 99,99 Euro.

Für den eintägigen Familienbesuch bietet sich das Family-Ticket (249,99 Euro) an. Dieses gilt für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 14 Jahre), lässt sich aber gegen Aufpreis erweitern. Viele Eintrittskarten sind noch verfügbar und können online erworben werden.

Die vollständige Teilnehmerübersicht, der Ticketshop sowie Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten sind auf der Website des Festivals zu finden.