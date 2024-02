Harburg Stadt und Land. Restaurants südlich der Elbe locken zu Ostern mit Brunch- und Buffet-Ideen. Darunter gibt es auch ein paar echte Überraschungen.

Das lange Osterwochenende bietet viel Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen. Gerade auch kulinarisch. Im Bezirk und Landkreis Harburg wird an reich gedeckten Tischen gebruncht, zum Teil bis in den Nachmittag hinein. Hier eine Auswahl der Angebote.

Osterbuffet trifft Kunsthandwerk im Privathotel Lindtner

Ein umfangreiches Osterprogramm rund um Kunst und Kulinarik bietet das Privathotel Lindtner: Am Gründonnerstag (28. März) eröffnet um 18 Uhr die Osterausstellung. Im Festsaal, Flügelsaal und Foyer präsentieren Kunsthandwerker, Designer und Künstler aus dem norddeutschen Raum ihre Unikate und Kleinserien. Darunter Schmuck, Textilien, Ledertaschen, Holzprodukte, Keramik, Messer, Glasmosaik, Skulpturen und andere Kunstgegenstände.

Die Ausstellung läuft bis Ostermontag (1. April) und ist angereichert mit österlichen Menüs und Leckereien aus der Konditorei Lindtner. Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es zusätzlich ein Osterbuffet. Mit Eiersuche im Garten für die kleinen Gäste. Das Buffet kostet 68,50 Euro pro Person. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen die Hälfte, Kleinkinder speisen kostenlos. Bitte anmelden unter Telefon 040 79 00 90.

Restaurant Leuchtturm und Restaurant Scharf: Brunch und ein Fisch-Buffet

Frank Wiechern, Inhaber vom Restaurant Leuchtturm am Harburger Außenmühlenteich, verspricht ein „exklusives Brunch-Buffet“. © Christiane Tauer | Christiane Tauer

Im Restaurant Leuchtturm am Außenmühlendamm ist ebenfalls an beiden Ostertagen jeweils von 12 bis 16 Uhr ein Buffet aufgebaut. Das „exklusive Brunch-Buffet inklusive ausgewählter Getränke“ kostet 75 Euro pro Person und 45 Euro für Kinder bis 11 Jahre. Reservierungen (ausschließlich) per E-Mail an: office@leuchtturm-harburg.de mit dem Betreff „Reservierung Oster-Brunch“ plus Datumsnennung.

Auch das Restaurant Scharf an der Harburger Schloßstraße 2 bietet am Ostersonntag einen Brunch an. Von 11 bis 14.30 Uhr kann für 45,90 Euro pro Person geschlemmt werden, inklusive „alkoholfreier Heißgetränke“ und einem Glas Sekt. Am Gründonnerstag serviert Oliver Scharf von 18 Uhr an ein Fischbuffet zum Preis von 34,90 Euro pro Person. Reservierung erforderlich unter www.restaurant-scharf.de oder Telefon 040 77 44 22.

Österliches Brunchen im Wildpark oder Wasserwerk

Das Wasserwerk Wilhelmsburg lädt an beiden Ostertagen zum Inselparkbrunch. Er kostet 29,90 Euro pro Person, für Kinder bis 12 Jahre 10,90 Euro. Wer jünger als 6 Jahre ist, schlemmt gratis. Es gibt Waterkant Filterkaffee, Tee, Säfte, Backwaren inklusive Franzbrötchen, Müsli, Obstsalat, Würstchen, Antipasti Gemüse, Quiche, gefüllte Eier, Aufschnitt und vegane Alternativen, Fischplatte und mehr – auch Waffeln und Eierlikör. Alkoholhaltige Getränke und Kaffeespezialitäten kosten extra. Start: jeweils um 11 Uhr am Kurdamm 24. Bitte reservieren, per E-Mail an info@hamburg-location.de.

In Rosengarten bietet das Wildpark-Restaurant (Am Wildpark 1) bereits am Sonnabend (30. März) von 11 bis 14 Uhr einen „deftigen Osterbrunch“ an.: eine Auswahl an kalten und warmen Speisen, von Fleisch, Fisch und „knackiges Gemüse“ bis hin zu „leckeren Desserts“. Der Osterbrunch kostet 27,90 Euro pro Person. Das Angebot ähnelt dem üblichen Brunch-Buffet, das an jedem Sonnabend zum selben Preis im Wildpark-Restaurant zu haben ist.

Landkreis Harburg: Spätes Frühstück mit Spanferkelrücken auf Cole Slaw

In der erweiterten Nachbarschaft, an der Rosengartenstraße 2, bietet das Waldhuuske von Karfreitag bis Ostermontag einen Osterbrunch mit niederländischem Akzent an. Jacqueline van den Aker-Welte und Jurgen van den Aker versprechen „ganz besondere Leckereien“, etwa geräucherten Fisch, Mini-Flammkuchen und niederländische Streusel. Preis: 32,50 Euro pro Person (ohne Getränke, Kinder bis zehn Jahren zahlen die Hälfte).

„Gerne könnt ihr am langen Osterwochenende auch aus unserer Brunch-Karte ein Frühstück mit Oppeppers (Beilagen zum Aufpeppen, die Red.) vorbestellen“, heißt es in der Ankündigung. Jeweils von 10 Uhr an kann geschlemmt werden; Reservierungen telefonisch unter 04108/73 16, per WhatsApp an 0173/23 50 116 oder per E-Mail an kontakt@waldhuuske.de.

Seit Mai 2020 betreiben Jacqueline van den Aker-Welte und Jurgen van den Aker ihr Restaraunt-Café Waldhuuske in Rosengarten. © Hillmer/HA | Angelika Hillmer

Das Landhaus zum Lindenhof in Marxen (Hauptstraße 18) geht mit einem Oster-Schlemmer-Frühstück an beiden Osterfeiertagen an den Start. Jeweils von 9.30 bis 12 Uhr ist ein reichhaltiger Brunch für 29,50 Euro pro Person zuhaben, inklusive Kaffee, Tee und Säfte.

Auch hier wird das Schlemmen den Magen für den gesamten Tag füllen, es gibt unter anderem Spargel-Quiche, Käsebällchen mit Spinat und Datteln, Spanferkelrücken auf Cole slaw, eine Räucherlachs-Frischkäse-Terrine auf Pumpernickel, Eierspeisen frisch aus der Pfanne und vieles mehr. Auch hier muss ein Tisch reserviert werden unter landhaus-zum-lindenhof.de oder Telefon 041 85 41 82.

Polnische Spezialitäten wie Sauerteigsuppe und Hering im Tidenhub

Ähnlich üppig geht es im Restaurant Tidenhub (Laßrönner Weg 99, Winsen) zu: Von 11 bis 15 Uhr steht in der Gaststätte am Ufer der Ilmenau ein Frühstücksbuffet mit warmen und kalten Speisen bereit. Dazu Vorspeisen, Dessertvariationen, Kaffee, Tee und Säfte. Erwachsene zahlen 36,50 Euro, Kinder zwischen 6 und 15 Jahren die Hälfte.

Agnieszka Kowal-Czaja und Piotr Czaja haben neben zahlreichen deutschen Speisen und italienischer Caprese (Mozzarella mit Tomaten) auch Gerichte ihrer Heimat eingestreut wie die polnische Sauerteigsuppe „Żurek“, Hering nach kaschubischer (in etwa: pommerscher) Art oder polnischer Gemüsesalat mit Mayo. Reservierungen unter restaurant-tidenhub.eatbu.com oder telefonisch: 04171/673 94 70.