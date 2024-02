Neu Wulmstorf. Geflügelhof, der in der gesamten Metropolregion liefert, stellt Produktion um. Chef klärt über jahrzehntelanges Missverständnis auf.

Zu Ostern werden viele Eier bunt – doch beim Geflügelhof Schönecke geht der Trend zum weißen Ei. „Noch in diesem Jahr ziehen weiß legende Hennen in unsere Freilandställe“, sagt Henner Schönecke, Geschäftsführer des 1914 gegründeten Familienunternehmens, das in der gesamten Metropelregion Hamburg aktiv ist und Eier sowie Geflügel- und andere Fleischspezialitäten auf Märkten und in Einkaufszentren sowie an den Großhandel verkauft. Schöneckes Begründung überrascht: „Weiße Legehennen sind die Antwort auf die Forderung nach mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit.“