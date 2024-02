Winsen. Haushalt, Trump, Nahost-Konflikt – die kurzen Beiträge zu komplexen Themen sind Riesenerfolg bei jungen Menschen. Wer dahinter steckt.

Das Video auf Instagram beginnt wie viele dieser kurzen Social-Media-Beiträge: Zwei Jugendliche treten schwungvoll vor die Kamera, begrüßen ihre Zuschauer, stellen sich vor – und kündigen ein spannendes Thema an. „Hi! Wir sind Leona und Sina. Und wir erzählen euch heute, was im US-amerikanischen Parlament alles so abgeht.“