Seevetal. An der freien Grund- und Oberschule bestimmen Kinder selbst, wie sie lernen wollen. Welche Rolle digitale Hilfsmittel dabei spielen.

Einen freien Ort zum Lernen, der dennoch Orientierung bietet. Das wollen die Initiatoren hinter der freien Schule „Fuxs“ in Seevetal schaffen. Von Sommer 2024 an sollen etwa 30 Kinder die neue Grund- und Oberschule besuchen – rund zwei Jahre nach Beginn der Planungen. Beheimatet ist sie in einem früheren Bürogebäude in Fleestedt, das für den Schulbetrieb noch umgebaut wird.