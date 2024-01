Hollenstedt. Bauarbeiten für die Erweiterung der Unterkunft haben bereits begonnen. Ab wann die neuen Plätze in der Samtgemeinde vergeben werden.

Die Zahl der Asylsuchenden in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Wert seit 2016 gestiegen – insgesamt rund 29.000 Asylanträge wurden im Bundesland erfasst. Viele Geflüchtete haben auch den Landkreis Harburg erreicht und wurden in einer der 68 kreisweiten Unterkünfte untergebracht.

Auch im Jahr 2024 bleibt die Anzahl eintreffender Flüchtlinge im Landkreis hoch. Damit ihre Unterbringung gesichert werden kann, erweitert die Kreisverwaltung die bestehende Unterkunft in Hollenstedt. Das gab der Landkreis am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.

Unterbringung von Geflüchteten im Kreis Harburg: Hollenstedt bekommt 60 Plätze dazu

Die ersten Bauarbeiten im Bereich Wohlesbosteler Straße haben bereits begonnen. Die neue Unterkunft soll voraussichtlich ab Mitte Mai belegt werden. Die bestehende Unterkunft mit 58 Plätzen wird dadurch um zwei Containerstränge und damit insgesamt 60 Plätze erweitert.

Aufgrund der Zimmergröße bleibt es bei der Belegung der Räume mit zwei Personen. Das ist bei weitem nicht in allen Unterkünften im Landkreis Harburg der Fall: Erst im Herbst hatte Landrat Rainer Rempe angekündigt, alle neu zu eröffnenden Unterkünfte künftig mit Drei- statt Zweibettzimmern auszustatten.

In Hollenstedt kümmern sich Heimleitung und Sozialbetreuung um die Menschen, darüber hinaus ist auch ein Sicherheitsdienst temporär vor Ort.

