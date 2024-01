Beate May

Beate May

Seit Sommer 2023 spielt der gebürtige Hamburger Lars Bünning bei Dynamo Dresden. Aufgewachsen ist er in Hollenstedt im Landkreis Harburg.

Das Kicken lernte Lars Bünning in Moisburg und beim HSV. Heute ist er Profi – und überraschte einen Jungen in der Heimat so richtig.