Millerntor Gallery: Ein Udo Lindenberg für 3000 Euro – und das für einen guten Zweck

Im Millerntor-Stadion fand am Dienstag eine Versteigerung statt. Wie viel Geld zusammenkam – und was mit dem Erlös passiert.

Hamburg. Einen Otto Walkes gab es für 2800 Euro, ein Bild von Udo Lindenberg für 3000 Euro, eines von Anselm Reyle für stattliche 20.000 Euro – und das alles für einen guten Zweck.

Am Dienstagabend fand zum Auftakt der Millerntor Gallery eine besondere Auktion im Ballsaal des FC St. Pauli statt: Dabei wurden insgesamt 33 Werke von namhaften Künstlern versteigert. Der Erlös, insgesamt 147.800 Euro, kommt dem gemeinnützigen Verein Viva con Agua zugute, der mit den Geldern weltweit Wasserprojekte unterstützen will.

Millerntor Gallery: Große Auktion auf St. Pauli – ein Lindenberg für 3000 Euro

„Einen so großen Enthusiasmus und eine derart rege Teilnahme der Gäste kenne ich so von keiner anderen Charity-Auktion“, sagte die durchaus erfahrene Auktionatorin Christiane Gräfin zu Rantzau am Ende des ereignisreichen Abends. „Jeder hier unterstützt die Arbeit von Viva con Agua so gut sie oder er nur kann. Der Abend hat verdeutlicht, was die Kraft der Kunst bewegen kann.“

Die erfolgreiche Auktion läutete in Hamburg die Millerntor Gallery ein.

Foto: Julia Tiemann

Die Charity-Auktion ist seit Jahren der traditionelle Auftakt zur Millerntor Gallery. In diesem Jahr standen Werke von Anselm Reyle, John Paul Fauves, CB Hoyo, Otto Waalkes, Samy Deluxe, Udo Lindenberg, Krieg und Freitag, Melika Balali, Sabela García Cuesta, Marambolage feat. Kushel, Christopher Haas (HAZE), Jolle und Jonathan Esperester zum Verkauf.

Charity-Auktion: Rund 400 Gäste kamen ins Millerntor-Stadion

Rund 400 Gäste waren der Einladung zu der Auktion gefolgt, darunter Tarek Müller (Gründer und Geschäftsführer About you), Galeristin Jenny Falkenberg, Christoph Wöhlke (Geschäftsführer von Budnikowsky), Unternehmerin Janina Lin Otto, Musiker Bosse sowie die Schauspieler Peter Lohmeyer, Kostja Ullmann und Tom Böttcher.

Auch Udo Lindenberg steuerte der Auktion im Zuge der Millerntor Gallery ein Werk bei.

Foto: Stefan Groenveld

Am Ende der Versteigerung konnten zusätzlich mehr als 30.000 Euro an Spenden für Viva con Agua eingeworben werden.

Hamburg: Festival am Millerntor vom 13. bis 16. Juli

Und nach der Auktion ist vor dem Festival: Ab Donnerstag startet am Millerntor ein Festival zugunsten von globalen Wasserprojekten.

Dabei wird das Stadion selbst vom 13. bis zum 16. Juli zu einem großen Kunstwerk. Mehr als 30 Künstler werden die Stadionwände gestalten, über 100 Künstler stellen im gesamten Stadion ihre Werke aus.

Millerntor Gallery: drei Bühnen und vier Workshop-Flächen

Dazu gibt es auf drei Bühnen mehr als 70 verschiedene Darbietungen und vier Workshop-Flächen. Das Motto des Festivals in diesem Jahr: „Making waves – the power of water“.

„Wir freuen uns sehr auf die 11. Millerntor Gallery“, sagt der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich. „Der Dreiklang aus Kultur, sozialem Engagement und Fußball gehört seit vielen Jahren zum FC St. Pauli, das Millerntor ist – sozusagen als Ursprung dieser Idee – für das Festival der perfekte Ort.“