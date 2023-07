Habitat Festival 2023: So ist die Bilanz der Veranstalter

Knapp 6000 Technofans feierten in Wilhelmsburg. Wann das Habitat Festival 2024 stattfindet – und was die Early-Bird-Tickets kosten.

Wilhelmsburg. Es war das größte Festival für elektronische Musik, das je in Hamburg stattgefunden hat: das Habitat Festival, das am vergangenen Wochenende in Wilhelmsburg zu Ende gegangen ist. Insgesamt kamen dafür knapp 6000 Menschen auf die Elbinsel, um bei House, Drum’n’Bass und Techno zu feiern und zu chillen.

Jedoch wurde das Festival durchgehend von Regenwolken begleitet. Für Kopf und Steine, die Veranstalter des Habitats, war es trotzdem ein voller Erfolg.

Habitat Festival 2023: Besucher durchweg mit gutem Vibe

„Wie schön, dass es trotz des Regens so gut war“, ist der geteilte Tenor des Teams. „Es war super zu sehen, dass die Leute da trotzdem Lust hatten und auch einen guten Vibe mitgebracht haben“, erzählt Eike Eberhardt, Teil des Kopf-und-Steine-Teams.

Habitat 2023: Auch wenn es das Wochenende nahezu immer regnete, wurden die Festival-Besucher kaum nass.

Foto: Fabian Schwarze/Julian Ebinal / HA

Es gab aber natürlich auch kleinere Probleme. Zu Stoßzeiten sei die Wartezeit an den Essensständen etwas länger gewesen, auch beim Einlass sei es zwischenzeitlich zu Verzögerungen gekommen – eigentlich aber ganz normal beim ersten Festival im Jahr, sagt Eberhardt. Erfahrung hat der Veranstalter in der Tat reichlich: Kopf und Steine richten in Hamburg nämlich auch das Spektrum, den Vogelball oder auch das MS Dockville aus, die alle in den nächsten Wochen starten.

„Das Habitat-Festival hat dieses Jahr erst zum zweiten Mal in Hamburg stattgefunden, doch man merkt, dass es nun so richtig in Hamburg angekommen ist“, sagt Eberhardt. Außerdem hätten viele Leute das Habitat dieses Jahr auch neu kennengelernt.

Veranstalter überrascht von Regenbeständigkeit des Geländes

Was das Team von Kopf und Steine positiv überrascht hat, war die Regenbeständigkeit des Geländes. Denn obwohl es am Wochenende fast durchgehend geregnet hat, wurde man als Festivalbesucher nicht unbedingt nass. Viele der Bühnen sind ganz oder zum Teil überdacht oder mit Sonnensegeln überspannt. Außerdem ist das Gelände stark begrünt. Die vielen Bäume bieten zumindest bei leichtem Regen auch Schutz.

Auch von den Besucherinnen und Besuchern haben Kopf und Steine überwiegend Lob für das Festival bekommen. Egal ob das Feedback über Instagram oder persönlich kam, die meisten sind sehr glücklich mit ihrer Festivalerfahrung.

Der Termin für das nächste Habitat steht bereits fest und der Vorverkauf läuft schon. Vom 20. bis zum 21. Juli 2024 kann wieder in Wilhelmsburg getanzt werden. Aktuell gibt es die Early Bird Tickets für nur 60 Euro zu kaufen. Eike sagt: „Wir haben Bock! Wir werden ein ganzes Jahr jetzt daran tüfteln, dass es noch besser wird. Aber es war jetzt schon ein absoluter Erfolg.“