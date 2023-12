Adventszauber im Kuhstall: Bauernfamilie von Andrang überrascht

Winsen. Dass das Interesse groß sein würde, war klar: einer Weihnachtsgeschichte im Kuhstall zu lauschen, bei Punsch und Plätzchen, umgeben von Schafen und Kälbern – schöner kann die Vorweihnachtszeit eigentlich nicht beginnen. Der Erfolg der ersten von insgesamt vier Lesungen an diesem Wochenende hat die Organisatoren dann aber doch überrascht – und sichtlich gefreut.

„Adventszauber im Kuhstall – Geschichten aus dem Stroh“ nennt sich das Format des Landvolk-Kreisverbands Lüneburger Heide. Die Idee: Mit einer weihnachtlichen Lesung direkt im Stall Familien dazu einladen, sich näher mit den Themen Landwirtschaft und Tierhaltung auseinanderzusetzen.

Weihnachtsgeschichten auf dem Bauernhof: Über 50 Kinder kommen mit ihren Familien

Anna Pohlschröder (mit Buch) vom Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide umgeben von kleinen und großen Gästen ihrer Lesung am Sonnabend.

Mehr als 50 Kinder hatten sich am Sonnabendnachmittag mit ihren Eltern und sogar Großeltern auf den Weg zum Hof von Familie Riewesell in Winsen gemacht, um bei dieser besonderen Lesung dabei zu sein. „Wir saßen verteilt auf Strohballen mit Kälbern und Schafen, die neugierig alles beguckten und sich an dem Stroh bedienten“, erzählt Anna Pohlschröder vom Landvolk-Kreisverband am Tag danach.

Hunde und Katzen, Hühner und Schweine – die Kinder waren begeistert

„Jeder konnte sich an Punsch und Plätzchen bedienen und sich vor dem Stall an den Feuerschalen wärmen. Die beiden Hofhunde und vier kleine Katzen streunten auch noch durch die Menge. Die Kinder waren begeistert.“

Weitere Veranstaltungen in der Adventszeit

Selbst die Kleinsten seien der Lesung gespannt gefolgt, erzählt Pohlschröder. Erst danach erkundeten sie auf Einladung der Betreiberfamilie den gesamten Stall und entdeckten dort Hühner und sogar zwei Schweine. „Als Highlight kam dann auch noch der Nikolaus vorbei und verteilte die von der Bauernfamilie liebevoll gepackten Tütchen an die Kinder. Es war wirklich eine besondere Stimmung.“

Neben Kälbern und Schafen leben auf dem Hof von Familie Riewesell auch Schweine, Hühner, zwei Hofhunde und vier Katzen.

Schon im vergangenen Jahr war die Weihnachtsaktion – gleich bei ihrer Premiere – ein großer Erfolg. Rund 500 Besucher waren 2022 zu den Veranstaltungen gekommen, das Konzept ging auf. Nun scheint sich die Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

Adventszauber im Kuhstall: Nur noch drei Lesungen bis Weihnachten

Drei weitere Lesungen finden nun noch auf verschiedenen Höfen im Heidekreis statt. Gleich am Montag, den 4. Dezember geht es um 16 Uhr in Bispingen weiter. Die beiden darauffolgenden Termine finden in Schneverdingen (9. Dezember) und Walsrode (15. Dezember) statt.

Die Veranstaltungen sind kostenlos und erfordern keine vorherige Anmeldung. Allerdings bitten die einladenden Familien darum, eigene Becher mitzubringen – und empfehlen, sich und vor allem die Kinder warm genug anzuziehen.

„Familie Riewesell hatte solch ein Interesse an Hof und Tieren nicht erwartet. Alle waren stolz, ihre Landwirtschaft in dieser Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben“, sagt Anna Pohlschröder.