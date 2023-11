Der schönste Weihnachtsmarkt in der Lüneburger Heide – auf nach Celle in der Südheide

Celle. Wenn der Duft von gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein über die festlich beleuchtete Celler Altstadt zieht, ist es wieder soweit: Dann öffnet einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Lüneburger Heide seine Pforten – mit vielen kostenlosen Konzerten und einer magischen Lichterparade am ersten Adventswochenende.

Der Celler Weihnachtsmarkt vom 27. November bis 28. Dezember lohnt in jedem Fall einen Ausflug in die kleine Südheide-Stadt. Das Celler Fachwerkensemble ist eines der größten Europas und bietet eine atemberaubende Kulisse für die lang ersehnte Weihnachtszeit. Nicht ohne Grund hält auch der legendäre Coca-Cola-Truck in diesem Jahr wieder in der Südheide-Stadt.

Stimmungsvoll in den Advent: In Celle lässt sich vortrefflich entschleunigen

Besucherinnen und Besucher können auf dem Markt besinnliche Stunden verbringen, dem Dezembergrau entfliehen und ganz nebenbei kleine Geschenke finden. Denn rund 60 liebevoll geschmückte Hütten und Stände laden zum Bummeln und Stöbern ein. 35 Kunsthandwerker und Künstler ihre großen und kleinen Schätze. Oder man taucht einfach nur ein in das warme Lichterspiel der kleinen Gässchen und Plätze der Altstadt – und das komplett ohne teuren Eintritt zu zahlen.

Achtung: Schon am ersten Adventswochenende zieht die große Lichterparade mit 25 magisch weihnachtlichen Lichtgestalten durch die Straßen.

Weihnachtsmarkt in Celle

Foto: Celle-Tourismus / HA

Großer Beliebtheit erfreuen sich erfahrungsgemäß auch die adventlichen Musikveranstaltungen in der Stadtkirche St. Marien. Hier, in der prächtigen Kirche aus dem Jahr 1308 lässt sich am 2. Dezember um 17 Uhr kostenfrei das Adventskonzert der Celler Bläsergruppe genießen.

Ein Weihnachtsmarkt mit Posaunenchören und Silent-Night-Disco

Auch auf der Stechbahn treten Posaunenchöre auf: Der ehemalige Turnierplatz der Stadt mit einer Apotheke aus dem 15. Jahrhundert ist auch zur Weihnachtszeit ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und beheimatet dieses Jahr auch die Silent-Night-Disco an gleich drei Terminen unter dem Lichterbaum.

Zu den besonderen Winter-Highlights zählt die „Barocke Weihnacht“ im Celler Schloss am Rande der Altstadt. Im festlich-barocken Gewand nimmt eine Gästeführerin die Besucher mit auf einen stimmungsvollen weihnachtlichen Streifzug durch die prachtvollen Gemäuer, in denen die Welfen jahrhundertelang residierten.

Krönender Abschluss der Tour: ein Konzert in der Celler Schlosskapelle, eines der schönsten Zeugnisse norddeutscher Renaissancekunst.