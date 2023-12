Märchen im Michel als Livestream zu Hause genießen – Höhepunkt im Advent

Hamburg. Die „Märchen im Michel“ sind mit ihrer Mischung aus feierlichen und fröhlichen Momenten für viele Hamburgerinnen und Hamburger eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Deswegen sind beide Benefiz-Vorstellungen des Hamburger Abendblattes – die für Kinder am Nachmittag um 16 Uhr und die am Abend um 19.30 Uhr – seit Wochen bereits ausverkauft.

Märchen im Michel per Livestream zu Hause verfolgen

Vicky Leandros wird sowohl singen als auch ein Märchen vorlesen.

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Service

Dennoch können Interessierte mit dabei sein und die Auftritte der Chöre und Märchenvorleser erleben: Denn beide Vorstellungen werden live gestreamt. Alles was Sie dazu brauchen, ist ein Online-Abo für das Hamburger Abendblatt. So können Sie Märchen im Michel direkt zu sich ins Wohnzimmer holen, die glockenhellen Stimmen der Chöre genießen und den Einzug der Lucias mit ihrer Lichterkönigin in die Kirche miterleben – sie werden sowohl am Nachmitttag als auch am Abend in die Kirche einziehen. Am Abend wird zudem die Sängerin Vicky Leandros dabei sein. Und wir feiern ein besonderes Jubiläum: Märchen im Michel gibt es nun seit 30 Jahren.

Das erwartet die Zuschauer: Bei der Veranstaltung am Nachmittag, speziell für Kinder ab vier Jahren, werden Hauptpastor Alexander Röder und die Schauspielerin Sandra Keck durch das Programm führen, die Hamburger Alsterfrösche singen Adventslieder von Rolf Zuckowski und andere weihnachtliche Melodien. Am Nachmittag wird außerdem der Hamburger Mädchenchor mit seinem Jugendchor auftreten.

Latvian Voices begeistern mit ihren glockenhellen Stimmen

Er besteht aus rund 50 Mädchen zwischen neun und 14 Jahren und wird neben eigenen Liedern auch gemeinsam mit den Alsterfröschen und Latvian Voices wunderbar choreografierte Lieder singen.

Die Alsterfrösche sind am Nachmittag dabei.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die A-cappella-Gruppe aus Lettland hat zahlreiche internationale Chorwettbewerbe gewonnen, die Sängerinnen sind musikalische Botschafterinnen ihres Landes und haben bereits mehrfach bei „Märchen im Michel“ die Zuhörer mit ihren glockenhellen, feinen Stimmen begeistert.

Der Michel-Hauptpastor Alexander Röder wird gemeinsam mit Emilia Eckardt, Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2022 in Hamburg, bei beiden Veranstaltungen vorlesen. Emilia liest eine Geschichte von Jason Luca Dik vom Gymnasium Dörpsweg, der mit seinem schönen Märchen „Das verwunschene Winterland“ den ersten Preis beim Hamburger Märchenschreibwettbewerb 2022 gewonnen hat.

„Die ,Märchen im Michel‘ sind für mich ein Höhepunkt in der Adventszeit. Es ist ein Fest voller Stimmung und Besinnung und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein wunderschönes Erlebnis.“ So beschreibt Pastor Röder die Veranstaltung.

Pheline Roggan liest schon seit mehreren Jahren bei „Märchen im Michel“.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Bei der feierlichen Abendveranstaltung wird Jens Bauditz mit seinem Neuen Knabenchor Hamburg dabei sein, traditionelle Weihnachtslieder vortragen und Gänsehautmomente erzeugen. Vorleserinnen am Abend sind neben Vicky Leandros, Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, sowie die Schauspielerin Pheline Roggan.

Der Erlös aus beiden Veranstaltungen geht zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“. Der wird Alleinerziehende und deren Kindern und den Verein Hamburger Märchentage unterstützen.