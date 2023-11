Lovemobil an der B73 angezündet? Polizei sucht Männer in Mercedes

Himmelpforten. Die Wohnmobile mit den blinkenden roten Herzen kennt wohl jeder, der oft an der B 73 unterwegs ist. Eines dieser sogenannten „Lovemobiles“, in denen Prostituierte ihrer Tätigkeit nachgehen, ist in der Nacht zu Freitag gegen1 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesstraße kurz vor Himmelpforten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig zerstört worden.

Ein zufällig vorbeikommender Mofafahrer hatte den Brand entdeckt und sofort den Notruf ausgelöst. Nach Zeugenangaben hatte sich kurz davor ein vermutlich dunkler Mercedes mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz auf die Bundesstraße 73 in Richtung Düdenbüttel entfernt. Ob die bisher unbekannten Insassen des Fahrzeuges mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten oder nur als wichtige Zeugen in Fragen kommen, ist zur Zeit noch unklar.

Wer hat in der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug im Raum Stade gesehen?

Die eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehr Himmelpforten konnten den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Wohnwagen schließlich löschen, er brannte vollständig aus. Personen hatten sich zu der Zeit zum Glück nicht in dem Fahrzeug befunden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zurück blieb (fast) nur ein Schaumteppich.

Foto: Polizei Stade / HA

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten oder die ein entsprechendes Fahrzeug in der Nähe des Brandortes vor oder nach dem Brand gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

