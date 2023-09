Kürbisse kaufen bei Hamburg: Diese Höfe südlich der Elbe sind eine Reise wert

Landkreis Harburg. In vielen Hofläden leuchten sie einem bereits von weitem entgegen: Kürbisse in allen Farben, Formen und Sorten – Hokkaido, Butternut, Spaghetti, Muskat. Es gibt sie zum Schnitzen für Halloween, zum Backen, Kochen, Fermentieren, für süße Muffins und deftige Suppen. Und manchmal sind Kürbisse auch einfach nur ein Gefühl: Dass sie den Herbst erst so richtig gemütlich machen.

Auf jeden Fall lohnt im Herbst ein Ausflug aufs Land, um Kürbisse dort zu kaufen, wo sie auch angebaut und geerntet werden. Sieben Höfe südlich der Elbe bieten die eigenen Kürbisse im Hofladen an – und sind mit Sicherheit eine Reise wert.

Kürbisse in Hofläden kaufen: Hamburger Altes Land

Inselobstbau Finkenwerder: Auf dem seit 15 Generationen (!) familiengeführten Betrieb von Obstbaumeister Jan Stehr gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Die ersten eigenen Kürbisse sind da! Rund zehn Radminuten vom Fähranleger Finkenwerder entfernt liegt die bisherige Ernte zum Verkauf bereit – und kann sich sehen lassen: von Halloween-Kürbissen über Hokkaido, Butternut und Spaghetti bis hin zu Zierkürbissen in den verschiedensten Farben, schön vor dem Hofladen drapiert. Wer den dann betritt, kann überdies allerhand Köstliches finden: derzeit gibt es noch Nektarinen aus eigener Ernte, verschieden Sorten Zwetschgen – und natürlich Äpfel. Davon kann man ja eigentlich nie genug haben.

Obstbaumeister Jan Stehr präsentiert in Finkenwerder seine erste Kürbisernte.

Foto: Iris Mydlach / HA

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 8 bis 18 Uhr, SB-Häuschen am Sonntag. Adresse: Finkenwerder Landscheideweg 243, 21129 Hamburg. www.inselobstbau.de.

Kürbisverkauf im Landkreis Stade

Obstparadies Schuback: Der weitläufige Hof der Schubacks liegt malerisch im Alten Land und ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Aber so kräftig leuchten die Farben im Hofladen tatsächlich nur im Herbst: Die Regale liegen voller frisch geernteter Äpfel – und die Kürbis-Ernte ist im vollen Gang. Am bestenjetzt schon im Kalender eintragen: Das beliebte Apfel-und Kürbisfest der Schubacks findet in diesem Jahr am 14. und 15. Oktober statt. Wer dann noch einen Kürbis in Hüpfballgröße braucht, ist in Westerjork bestens aufgehoben. An beiden Tagen ist das gesamte Hofgelände für die Besucher geöffnet, es gibt Musik, Picknickwiesen, Kürbisschnitzen für Kinder und jede Menge Köstlichkeiten rund um das schönste Gemüse der Saison.

Öffnungszeiten Hofladen: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag. Adresse: Westerjork 81, 21635 Jork. www.obstparadies-jork.de

Kürbisverkauf im Landkreis Harburg

Hof Bartels in Rade: Im Spätsommer beginnt auf Hof Bartels in Neu Wulmstorf die Kürbissaison – was kaum zu übersehen ist. Von weither sieht man dann nämlich die große, aus Kürbissen geschichtete Pyramide, jedes Jahr aufs Neue ein großer Spaß. Die Auswahl ist hier wirklich immens, Heiner Bartels baut auf seinen Feldern auf sechs Hektar 120 verschiedene Kürbis-Sorten an. Besonder beliebt ist der Hof bei Familien mit Kindern, die vor Halloween vor allem wegen der Kürbis-Schnitzerei kommen – aber auch wegen der Bauerngolfanlage und des Maislabyrinths, das in diesem Jahr noch bis zum 31. Oktober geöffnet ist.

Schon von weitem gut zu sehen: Die Kürbispyramide auf dem Hof Bartels in Rade (Neu Wulmstorf) an der Bundesstraße 3 nahe der A7.

Foto: Sven Husung / HA

Öffnungszeiten Hofladen: Täglich 9 bis 18 Uhr. Adresse: Zur Heidekoppel 1, 21629 Neu Wulmstorf/Rade

Landhof Siegismund: Auch auf dem Hof im Winsener Ortsteil Luhdorf hat die Saison begonnen: Hier werden alle Kürbisse selber angepflanzt und per Hand geerntet. Aktuell sind die ersten Hokkaidos im Angebot sowie Schnitzkürbisse für Halloween. Darüber hinaus bietet der seit Generationen geführte Familienbetrieb Spaghettikürbisse und Butternut sowie eine bunte Auswahl an Zierkürbissen. Wer für seine Kürbissuppe noch einen herzhaften Begleiter sucht, wird im Hofladen sicher fündig: Hier gibt es – neben weiterem Gemüse, Eiern und Honig – auch das Fleisch der eigenen Galloway-Rinder zu kaufen.

Öffnungszeiten Hofladen: Donnerstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr. SB-Laden: täglich rund um die Uhr oder im Online-Shop. Adresse: Winsener Landstraße 54, 21423 Winsen.

Kürbisse in Hofläden kaufen: Landkreis Lüneburg

Hofladen Köhler: Für Kürbisfans ist der Hof von Anja und Klaus Köhler in Dachtmissen bei Lüneburg ein ganz hartes Pflaster: Rund 40 verschiedene Sorten sind hier im Angebot, darunter die Klassiker wie Hokkaido und Butternut, aber auch seltenere Sorten wie Rondini. Und natürlich Schnitz- und Zierkürbisse. Der Hof Köhler besteht seit 1874 und betreibt neben Ackerbau auch Hühnerhaltung – ein paar frische Eier können für die Kürbis-Tarte also auch gleich mit in den Korb.

Öffnungszeiten Hofladen: Donnerstag und Freitag 8 – 18 Uhr, Sonnabend 8 – 14 Uhr. Selbstbedienung möglich am Sonnabend 14 – 18 Uhr, Sonntag bis Mittwoch 8 – 18 Uhr. Adresse: Stadtweg 1, 21391 Dachtmissen. www.hofladen-koehler.de

Seit 19 Generationen bewirtschaften die Hartmanns in Lüneburg ihren Hof. Neben dem Ackerbau hält die Familie auch Schweine und Rinder.

Foto: Lena Thiele

Hof Hartmann: Auch bei den Hartmanns in Lüneburg gibt es bereits Kürbisse satt – von leuchtenden Hokkaidos bis hin zu Muskat und Butternut, auch Schnitzkürbisse sind schon im Angebot. Weil die Kürbisse von Hand geerntet werden, ist das Angebot allerdings endlich: Was jetzt ist da ist, dürfte bald weg sein. Spätestens Anfang November sind die Kürbisse auf Hof Hartmann ausverkauft. Schnell sein lohnt sich hier also mit Sicherheit – und wer Glück hat, kann gleich noch ein frisches Hühnchen mitnehmen. Die leben nämlich auch auf Hof Hartmann. Im mobilen Stall und sonst an der frischen Luft. Echte Landhühner eben.

Öffnungszeiten: Täglich von 6 bis 22 Uhr. Adresse: Lüneburger Straße 21, 21335 Lüneburg. www.hof-hartmann-rettmer.de