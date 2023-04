Peri Peri Hühnchen auf Gurken-Minz-Salat

Der Salat ist eine Abwandlung des im letzten Jahr auf TikTok gehypten „Green Goddess Salads“. Nur ohne Tonnen Mayo. Der sonst eigentlich nicht zu gebrauchende Granny-Smith-Apfel gibt dem Ganzen eine herbe Säure. Nun zum Fleisch: Stellen Sie sich eine Hühnerkeule vor, die wirklich an jeder Stelle knusprig und kross ist. Geht nicht? Doch. Wenn man sich vom Schlachter des Vertrauens die Keulen entbeinen lässt. So können die Filets flach in der Pfanne aufliegen und wirklich jede Ecke wird knusprig. (Die Knochen machen eine schöne Brühe)

Peri Peri Hühnchen auf Gurke-Minz-Salat

Zutaten für 4 Portionen

2 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

1 TL brauner Zucker

2 TL geräuchertes Paprikapulver

6 EL Zitronensaft

8 EL Olivenöl

4 ausgelöste Hähnchenkeulen (am besten vom Schlachter entbeinen lassen)

Salz & Pfeffer

1 kg frische Erbsenschoten (ersatzweise 300 g TK-Erbsen)

1 Römersalatherz

1 Salatgurke

1 grüner Apfel (z. B. Granny Smith)

½ Bund Schnittlauch

½ Bund Minze

1 Bund Dill

1 EL weißer Balsamico-Essig

2 EL Salatmayonnaise (Glas)

1 Für das Peri-Peri-Hühnchen Knoblauch schälen. Chili putzen, entkernen und waschen. Beides fein hacken. Mit Zucker, Paprika, 1 EL Zitronensaft und 2 EL Öl mischen. Fleisch trocken tupfen, mit der Marinade mischen und mit Salz würzen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

2 Inzwischen für den Salat Erbsen aus den Hülsen palen, in kochendem Wasser 2–3 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Salat putzen, waschen und abtropfen lassen. Gurke waschen, putzen und längs halbieren. Kerne herausschaben, Gurke in Scheiben schneiden. Apfel waschen, vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln. Einige Minzblättchen beiseitelegen, Rest Minze und Dill fein hacken. Schnittlauch in Röllchen schneiden.

3 5 EL Zitronensaft mit Essig und 6 EL Öl verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Erbsen, Gurke, Apfel und Kräuter mit der Vinaigrette mischen. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch darin von jeder Seite je 4–5 Minuten braten.

4 Inzwischen eine Platte mit Romanablättern auslegen. Salatmischung nochmals abschmecken und darauf verteilen. Hähnchen aus der Pfanne nehmen, in Streifen schneiden und auf den Salat geben. Mayonnaise in einen kleinen Spritzbeutel geben und in Streifen darüberträufeln. Mit Minzblättchen bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 24 g E, 25 g F, 18 g KH, 390 kcal.