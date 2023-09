Flohmarkt 2023: Termine und Infos für Harburg, Landkreis Harburg und Umgebung

Landkreise/Harburg. Kürzlich haben Tausende Besucher auf Norddeutschlands größtem Flohmarkt in Tostedt gestöbert und gefeiltscht oder sind über den beliebten Harburg Hafenflohmarkt geschlendert. Doch die Trödel-Saison 2023 ist längst nicht vorbei. Im Landkreis Harburg, Bezirk Harburg und Umgebung laden zahlreiche Veranstalter und Orte insbesondere im September zur Schnäppchenjagd ein. Mal in Verbindung mit Straßenfesten und Aktionen, mal in ruhiger Atmosphäre, mal mit Fokus auf Spielzeug und Kleidung für Kinder und Familien.

Flohmarkt mit Feststimmung: Feilschen und bummeln in Hollenstedt und Hittfeld

Wenn die Gemeinde Hollenstedt die Straßen sperrt und Festzelte, Essensbuden und Karusselle für den Herbstmarkt aufbauen lässt, ist auch die Zeit für den angeschlossenen Flohmarkt gekommen. Die Stände sind am Sonnabend, 23. September, zwischen 8 und 15 Uhr im Bereich „Am Markt“ und „Überm Stegen“ aufgebaut, das Dorffest läuft von Freitag bis Sonntag. Hier geht’s zum Programm.

Auch Hittfeld verbindet sein Dorffest mit einem Flohmarkt. Am Sonnabend, 16. September, kann zwischen 7 und 17 Uhr in der Kirchenstraße gestöbert werden.

Der Flohmarkt in Tostedt lockt die meisten Besucher in der Region an (Archivbild)

Foto: HA

Buxtehude bietet Flohmarkt mit Kinderprogramm, Lüneburg Schnäppchenjagd im Grünen

Die Stadt Buxtehude lädt im September zum traditionellen Familienflohmarkt rund um das Freizeithaus in der Nähes des Bahnhofes (Brüningstraße, Jahnstraße und Carl-Hermann-Richter-Straße). Am Sonntag, 17. September, gibt es neben zahlreichen Ständen auf dem Freizeithaus-Gelände und den umliegenden Straßen auch kostenloses Programm für Kinder mit Spielstationen und Hüpfburgen. Der Aufbau beginnt um 7 Uhr. Mehr Infos dazu.

Am selben Wochenende findet an zwei Tagen der Flomaxx in Lüneburg auf den Salzwiesen in der Natur nahe der Leuphana Universität statt. Am Sonnabend, 16. September, stehen die Stände dort von 8 bis 14 Uhr, am Sonntag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parallel dazu läuft am Sonnabend, 16. September, der Flohmarkt der Kita Kreideberg „rund um’s Kind“ in der Stöteroggestraße 59 von 14 bis 17 Uhr.

Weitere Termine in Harburg und Umland im September 2023

Sonnabend, 9. September: Kinderflohmarkt in der Grundschule Vahrendorf, Ehestorfer Straße 8, von 14 bis 17 Uhr. Veranstalter: Schulverein Vahrendorf, www.gs-vahrendorf.de

Sonnabend, 9. September: Kinderflohmarkt im Christus Centrum Tostedt, Todtglüsinger Straße 3, von 15 bis 17 Uhr. www.erst-meins-dann-deins.com/kontakt/

Sonntag, 10. September: Erster Steller Flohmarkt mit Live-Musik auf dem Edeka-Parkplatz in Stelle, Harburger Straße 22, von 9 bis 16 Uhr. Veranstalter: Gewerbeverein Stelle, www.gewerbeverein-stelle.de/flohmarkt-2023/

Sonntag, 10. September: Familienflohmarkt in Horneburg auf den Parkplätzen von Rewe und Aldi, Am Poggenpohl 1-3, von 8 bis 15 Uhr. Veranstalter: Domino Jugendprojekte, www.domino-buxtehude.de/cms/1/index.php/9-projekte/194-pa002

Sonnabend, 16. September: Rund um’s Kind Flohmarkt in der Glockenbergschule Hollenstedt, Am Glockenberg 2, von 10 bis 12 Uhr. www.glockenbergschule-hollenstedt.de/630-2/

Sonntag, 24. September: Familienflohmarkt in Harsefeld auf den Parkplätzen von Rewe und Aldi, Ecke Paschberg/Buxtehuder Straße, von 8 bis 15 Uhr. Veranstalter: Domino Jugendprojekte, www.domino-buxtehude.de/cms/1/index.php/9-projekte/194-pa002

Sonntag, 24. September: Riesiger Flohmarkt am dem Metro-Gelände in Harburg, Großmoorbogen 1, von 8.30 bis 16 Uhr, Veranstalter: Hochberg Flohmarkt, www.hochberg-flohmarkt.de/marktdetails.php?markt_id=22

Sonnabend, 30. September: Flohmarkt der Kita Elfenwiese in Harburg-Marmstorf, Elfenwiese 5, von 10 bis 14 Uhr.

Flohmärkte im Oktober und November 2023

Sonnabend, 14. Oktober: Flohmarkt auf dem Hanstedter Herbstmarkt (14. bis 15. Oktober) auf dem Alten Geidenhof Hanstedt, Buchholzer Straße 1, von 13 bis 18 Uhr. Veranstalter: Gemeinde Hanstedt. www.hanstedt.de/portal/seiten/hanstedter-herbstmarkt-905000134-20130.html

Sonnabend, 25. November: Nachtflohmarkt in der Burg Seevetal in Hittfeld, Am Göhlenbachtal 11, von 1 bis 22 Uhr. Veranstalter: Gemeinde Seevetal, www.seevetal.de/regional/veranstaltungen/detail-910025934-20200.html