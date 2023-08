Klassik, Chöre, Comedy-Stars: Das Spektrum beim Buchholzer Kultursommer ist breit. Am 2. September lockt ein besonderes Event.

Yared Dibaba kommt am 25. August mit seiner Band nach Buchholz.

Landkreis Harburg Open-Air-Spektakel: So feiert Buchholz den Spätsommer

Buchholz. Der Buchholzer Kultursommer 2023 ist erfolgreich gestartet: Noch vier Wochen wird rund um den Empore-Teich unter freiem Himmel gefeiert. Comedy, Chöre, Konzerte, Shopping, Stadtfest, Tanz und erstmals auch ein sogenanntes „White Dinner“ sind geplant.

Bereits zum 30. Geburtstag der Empore Buchholz im Jahr 2021 gab es am Marktplatz vier Tage ein Open-Air-Spektakel mit Comedy, Konzerten, einem Geburtstagsfest und verkaufsoffenem Sonntag. „Das Empore-Team hat diese Idee jetzt weiterentwickelt und mit Partnern aus Kultur und Marketing, der Stadt Buchholz, den Stadtwerken und der Volksbank Lüneburger Heide den ,Buchholzer Kultursommer’ auf die Beine gestellt“, sagt Empore-Chef Onne Hennecke.

Empore Buchholz: Yared Dibaba, Michael Mittermeier und „Rock Classics“

Bereits seit dem 18. August und noch bis zum 10. September findet ein umfangreiches Programm statt. Der Buchholzer Kultursommer spannt sich vom Klassik-Open-Air in Trelde (am vergangenen Wochenende) über die Highlights der Empore am Marktplatz bis hin zum „White Dinner“ von Buchholz Marketing und zum Abschluss dem traditionellen Buchholzer Stadtfest (8. bis 10. September).

Gänsehautmomente garantiert: So sieht es aus beim Konzert der „Rock Classics“ vor der Empore Buchholz.

Foto: Stadt Buchholz / HA

„Wenn verschiedene Partner und Institutionen unserer Stadt zusammenfinden und ihre Kräfte bündeln, kommt immer etwas Gutes heraus“, sagt Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse.

Für Comedy-Star Michael Mittermeier gibt es nur noch Restkarten

Am kommenden Wochenende startet das umfangreiche Programm auf der großen Bühne auf dem Marktplatz an der Empore. Der norddeutsche Entertainer und Sänger Yared Dibaba mit Band (Freitag, 25. August), das Event „Rock Classics In Concert“ (Sonnabend, 26. August) und ein Konzertnachmittag bei freiem Eintritt (Sonntag, 27. August) mit dem Stadtorchester Buchholz sowie fünf Chören wollen die Besucher begeistern.

Am ersten Septemberwochenende ist Comedy-Star Michael Mittermeier (Freitag, 1. September) erstmals live in Buchholz zu sehen, für sein neues Programm „#13“ gibt es nur noch wenige Restkarten.

„White Dinner“ auf dem Marktplatz in Buchholz am 2. September

Eine Premiere ist auch das „White Dinner“ zu dem Buchholz Marketing herzlich einlädt. Am Sonnabend, 2. September sind alle Buchholzer ab 18 Uhr auf den Marktplatz eingeladen mitzumachen – aber bitte nur „ganz in Weiß“. Dabei kann jeder den Abend ganz persönlich gestalten, so wie sie und er es möchten: mit eigenem Essen, eigenen Getränken, eigenen Stühlen, eigenem Tisch und natürlich einer weißen Tischdecke.

Für die passende musikalische Atmosphäre sorgt DJ „Passa“ mit dezenter Musik im Hintergrund. Am Sonntag, 3. September, lockt dann ein verkaufsoffener Sonntag in die Geschäfte und Passagen der Buchholzer City.

Das traditionelle Stadtfest am 8. und 9. September schließt dann den Buchholzer Kultursommer ab. In verschiedenen Bereichen der City gibt es Gastronomie, Buden, Fahrgeschäfte und natürlich Musik & Tanz auf drei Bühnen.

Auf dem Rathausplatz und im Park präsentieren sich viele Vereine, Organisationen und Einrichtungen.