Tostedt: Klimaschutz-Aktion wird nun auch in Neu Wulmstorf umgesetzt

Tostedt. Umweltschützer vom Töster Klimakreis haben in der Zeit vom 15. bis 21. Juli nicht nur 4000 Taschenaschergratis an Handel und Bürger verteilt – sie sind auch selber aktiv geworden und haben wild entsorgte Zigarettenkippen in und um Tostedt gesammelt. Das Ergebnis: erschreckend und beeindruckend zugleich.

Außer den Klima-Aktivisten rund um Inge Natius und Ralf Leinweber hatten sich viele Tostedter Bürger an der Aktion beteiligt, die ihre Beute am Sonntag zum Platz Am Sande gebracht haben. Zahlreiche Eimer konnten mit den Stummeln befüllt werden.

Klimaschutz-Aktion in Tostedt: Rund 30.000 wild entsorgte Kippen in sechs Tagen

Das Ergebnis nach Hochrechnung: mehr als 30.000 Kippen! Wenn man bedenkt, dass bereits eine einzige Kippe 40 Liter Grundwasser verseuchen kann, ist die Umweltbilanz fatal.

Kaum zu glauben, wie viele wild entsorgte Kippen bei der Sammelaktion in Tostedt zusammengekommen sind.

Foto: Töster Klimakreis / HA

Jeder der fleißigen Sammler war in der Aktionswoche mindestens dreimal eine Stunde lang unterwegs auf Tostedts Straßen und Plätzen. Am Schlimmsten sah es aus im Bahnhofsbereich mit angrenzenden Straßen, am Platz Am Sand und drumherum sowie in der kleinen Grünanlage an der Kastanienallee/Ecke Schützenstraße.

Aber auch das Gelände um den Todtglüsinger Baggersee war ein Eldorado für Stummel.

Was in Tostedt begonnen hat, das zieht weite Kreise

Inge Natius ist von dem Erfolg der Kombi-Aktion „Kippen Sammeln“ und „Kippen in die Dose – Umwelt schonen“ begeistert. Dafür hatte der Töster Klimakreis mehrere tausend Taschenaschenbecher im Einzelhandel verteilt. Supermärkte, Discounter, die Tankstelle und ein Tabakwarenhandel gehörten zu den Abnehmern.

Doch auch der Betreiber eines Getränkestands verteilte sie während des Tostedter Schützenfestes am Düvelshöpen zu Hunderten unter den Rauchern. Das Ergebnis: Anders als in den Vorjahren waren dort nach dem Fest kaum noch Kippen zu finden.

Was in Tostedt begonnen hat, das zieht jetzt weite Kreise, findet Nachahmer. „Angeregt durch die Abendblatt-Berichterstattung hat sich das Klima Team Neu Wulmstorf bei uns gemeldet, um schon bald eine ähnliche Aktion zu starten“, freut sich Inge Natius vom Töster Klimakreis.