Solarenergie und Co: Zweites Forum zum Klimaschutz in Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf. „Klimaschutz geht uns alle an, und es ist gar nicht schwer, zu Hause einen Beitrag zu leisten“, so Peter Boser, Mitbegründer des Klimaforums Neu Wulmstorf. Die verschiedenen Klima-Teams des Forums informieren beim Klimaforum am Sonntag, 18. Juni, im Neu Wulmstorfer Rathaus sowie in einer begleitenden Ausstellung, die noch bis zum 29. Juni während der Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen ist, über ihre vielfältigen Aktionsbereiche: Es geht um Solarstrom, um die Schaffung einer fahrradfreundlichen Gemeinde, um naturnahes Gärtnern, Müllvermeidung und vieles mehr. „Die Themen sind breitgefächert“, so Boser.

In den Klima-Teams haben sich engagierte Bürger der Gemeinde zusammengeschlossen, um mit Aktivitäten unmittelbar vor Ort der Zerstörung der Lebensgrundlagen entgegenzutreten. Verschiedene Projekte, wie das Anlegen von Blühflächen auf öffentlichem und privatem Gelände oder Photovoltaik auf dem Schuldach der neuen Grundschule am Moor, werden bereits in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neu Wulmstorf realisiert.

Neu Wulmstorf hat sich per Ratsbeschluss zur Klimakommune erklärt

Neu Wulmstorf hat sich, wie berichtet, bewusst per Ratsbeschluss zur Klimakommune erklärt und ist der Klimaschutz-Charta des Landkreises Harburg beigetreten. „Nicht zuletzt hat die Gemeinde die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes zu erfüllen, was gemeinsames Engagement der Politik, Verwaltung sowie Organisationen und Vereine erfordert“, so Boser.

Die ehrenamtlich arbeitenden Neu Wulmstorfer Klima-Teams sind organisatorisch dem Verein „Courage“ im Familienzentrum angeschlossen. Sie kooperieren mit unterschiedlichen Partnern, wie dem Verein Heidesiedlung sowie der Bürger-Solargenossenschaft Rosengarten eG und dem Verein SoliSolar Hamburg.

Bürgermeister Tobias Handtke wird das Forum um 10.30 Uhr eröffnen

„Unsere überparteilichen, interkonfessionellen und diversen Teams sind offen für weitere Mitglieder und freuen sich über die Unterstützung bei der Planung und Umsetzung weiterer Vorhaben“, so Boser. Er hofft, beim Klimaforum weitere Mitstreiter zu finden. Das 2. Klimaforum im Neu Wulmstorfer Rathaus startet am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr und bietet interessante Expertenvorträge und Veranstaltungen zu Umweltthemen, Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie das Knüpfen von Kontakten mit Gleichgesinnten. Bürgermeister Tobias Handtke wird das Forum um 10.30 Uhr eröffnen.

Es folgt ein Vortrag von dem Architekten Axel Fricke von der Laren Management GmbH mit dem Titel „ EcoHub – Industrie und Gewerbe denken um“ (10.45 Uhr). Anschließend stellt Professor Harald Rosenthal, Biologe und Meeresforscher aus Neu Wulmstorf, die „Realität des Klimawandels“ vor. Nach einer Pause wird Bürgermeister Handtke eine erste Bilanz zur Klimakommune Neu Wulmstorf ziehen (ab 14 Uhr). Ab 14.30 Uhr spricht Annette Hasselmann vom Verein SoliSolar Hamburg über sogenannte Balkonkraftwerke als praktische Möglichkeit der Solarenergiegewinnung für alle.

Die Veranstaltung klingt ab 15.30 Uhr mit einem Live-Auftritt der Neu Wulmstorfer Salsa-Band „Zorros“ auf dem Rathausplatz aus. Der Eintritt ist kostenlos. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen“, so Boser. Das Programm und weitere Infos finden sich unter www.klimaforum-neu-wulmstorf.de.