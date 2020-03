Landkreis Harburg. Zwei Wochen vor Ostern gibt es gute Nachrichten vom Osterhasen. Noch nie in den vergangenen zehn Jahren hat es mehr Langohren als im Ende März auslaufenden Jagdjahr 2019/2020 gegeben. Davon geht Kreisjägermeister Norbert Leben aus, der jetzt mit seinem Team die Abschusslisten aus den 276 Revieren im Landkreis Harburg ausgewertet hat.

Die Jäger kommen zu dieser Schlussfolgerung, weil 870 Tiere geschossen wurden. Das sind über 250 mehr als im Vorjahr. „Die Hasen gehören in unsere Landschaft. Vor 20 oder 30 Jahren lebten im Landkreis noch deutlich mehr“, sagt Leben. „Selbst nach diesem guten Ergebnis könnten die Reviere im Landkreis weitere Tiere vertragen.“

Die Hasen, deren Abbilder aus Schokolade in der Zeit vor den Feiertagen die Regale der Süßwarengeschäfte füllen, profitieren von den eher trockenen Jahren 2018 und 2019. Dadurch hat ihr Nachwuchs deutlich bessere Chancen zum Aufwachsen. „Niederschläge und Kälte mögen die Jungtiere nicht“, sagt Leben. Noch dazu kommt den Hasen – lateinisch Lepus europaeus – entgegen, dass sich die Mäuse stark vermehrt haben. Dies führt dazu, dass Füchse vor allem Mäuse fangen. „So dürfte mancher Junghase verschont geblieben sein“, ist Leben überzeugt.

Kreisjägermeister Norbert Leben ist zufrieden mit dem abgeschlossenen Jagdjahr.

Foto: Rolf Zamponi

Bei allen Arten von Feinden des Hasen stieg die Zahl der Abschüsse im Jahresvergleich. Sehr stark bei den Marderhunden von 248 auf 404 und bei den Waschbären von 90 auf 236. Die Population der kleinen Bären ist erheblich größer geworden. So wurden 2013/14 gerade einmal 16 Tiere erlegt. Fast 2200 Rabenkrähen, die sich zu gern mal arglose Junghasen schnappen, gerieten in den Schrothagel von Jägerflinten. Die Zahl der geschossenen Füchse stieg im Jahresvergleich von 1455 auf 1744.

Bilanz-Veranstaltung fiel Corona-Virus zum Opfer

Die Bilanz des Jagdjahres wollte der Kreisjägermeister am 14. März in der Schützenhalle in Tostedt ziehen. Doch auch diese traditionelle Veranstaltung fiel dem Coronavirus zum Opfer. Nun sind zwar Jagden auch weiter möglich, wenn im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten wird. „Das ist bei der Pirsch und auf dem Ansitz unproblematisch“, sagt Alexandra Schönfeld vom Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Leben hält jedoch das Jagen mit Treibern und Hunden unter der Vorgabe, sich nicht zu nahe zu kommen, für keine gute Idee. Den Hasen kann das egal sein. Sie haben ohnehin Schonzeit. Nur vom 1. Oktober bis 31. Dezember dürfen sie geschossen werden.

Hasen lieben die Randstreifen von Äckern

Die meisten Hasen leben derzeit in den Revieren Winsen, Winsen/Stelle und Hittfeld. Allein in diesen drei Bereichen wurden mehr als 650 der 870 Tiere erlegt. Sie lieben Weges- und Grabenränder sowie Randstreifen von Äckern, wo sie einige der 80 Kräuter als Nahrung finden, die als Hasenapotheke gelten. Solche Streifen werden von den Landwirten auch für Insekten angelegt. Die großen Waldflächen im Landkreis mögen die Langohren dagegen weniger. In Revieren mit weniger als acht bis zehn Hasen pro 100 Hektar wird die Hasenjagd komplett eingestellt. Zu diesen Bereich gehören etwa Buchholz oder Hanstedt mit Schätzendorf, wo der Kreisjägermeister unterwegs ist. So haben er und die anderen Waidmänner erst gar nicht auf einen Hasen angelegt.

Sein Fazit: Mit den Hasen läuft derzeit vieles in die richtige Richtung. Gelten zahlreiche Hasen in einem Gebiet doch als Beleg für eine intakte Natur und eine hohe Artenvielfalt. „Sie sind in den Revieren ein belebendes Element“, sagt Leben. Dazu können auch ihre Schokovettern werden, wenn sie zu Ostern helfen, die Gedanken zumindest für eine kurze Zeit von den Sorgen über das Coronavirus abzulenken.

Häsin kann dreimal im Jahr Nachwuchs bekommen

Hasen leben heute auf alle Kontinenten außer in der Antarktis. Sie werden vom Kopf bis zum Rumpf bis zu 70 Zentimeter lang und bei großen Exemplaren bis zu sieben Kilogramm schwer.





Die Weibchen bringen nach einer Tragzeit von 25 bis 50 Tagen durchschnittlich zwei bis acht Junge auf die Welt. Bei großen Würfen können es auch bis zu 15 Junghasen sein. Innerhalb eines Jahres können Häsinnen bis zu dreimal Nachwuchs bekommen.





Eine Erdmulde, die Sasse, ist das Zuhause der Hasen. Die Tiere streifen auf einer Fläche von zehn bis 50 Hektar umher und suchen als Nahrung vor allem frische Kräuter. Das Herz des Langohrs schlägt mit 325-mal pro Minute bis zu dreimal schneller als bei Menschen. Seine Augen kann ein Hase sehr weit drehen. So kann er Feinde schnell entdecken und flüchten. Mit seinen langen Hinterbeinen ist er ein schneller Läufer, so dass er gute Chancen hat, Feinden wie etwa Füchsen, Marderhunden oder auch Dachsen zu entgehen. Im jetzt ablaufenden Jagdjahr 2019/2020 sind allerdings auch 245 Hasen Verkehrsunfällen zum Opfer gefallen.