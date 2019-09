Die erste deutsche Schule ohne Plastikflaschen

Winsen/Neugraben. Die Stadt Winsen reagiert auf die steigende Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz vor allem bei jungen Menschen. Zum ersten Mal hat die Winsener Verwaltung zu einem Dialog zur Plastikfreien Stadt aufgerufen. Ergebnis: Eine Schülerarbeitsgruppe des Gymnasiums in der Bürgerweide hat bereits mehr als 1100 Unterschriften für den Verzicht auf Plastiktüten gesammelt.

Die Johann-Peter-Eckermann Realschule will zudem zur bundesweit ersten Schule ohne PET-Flaschen werden. Nicht nur in Winsen wird gehandelt: Gut 30 Kilometer entfernt plant die Initiative Neugraben fairändern einen Aktionstag, an dem auf dem Neugrabener Markt am Sonnabend, 5. Oktober, an Obst- und Gemüseständen Mehrweg-Netze verkauft werden. Plastiktüten geben die Händler dort nur auf ausdrücklichen Wunsch aus.

In 40 Ländern sind Plastiktüten verboten, warum geht das nicht in Winsen?

„Wir wollen die Plastiktüten boykottieren“, ist das Fazit der 14 Mädchen der Umweltschutz-AG des Gymnasiums. Neun von ihnen verwiesen in ihrer Präsentation im Winsener Marstall auf die Gefahr durch allein 5,4 Milliarden Plastiktüten, die jährlich bundesweit produziert werden.

Erst nach bis zu 500 Jahren zerfallen diese Tüten. Im Meer verfangen sich Delfine oder Schildkröten in ihnen oder sie bringen Walen, die das Plastik fressen, den Tod. „In 40 Ländern sind Plastiktüten verboten, warum geht das nicht in Winsen?“, fragen die Schüler.

Als Ansprechpartner sehen die Gymnasiasten vor allem Entscheider in der Wirtschaft und Geschäftsführer. Von denen waren beim Dialog nur wenige vertreten. „Ich hätte mir mehr Besucher aus der Kaufmannschaft gewünscht“, sagt Winsens Wirtschaftsförderer Markus Trettin, der das Treffen mit Klimaschutzmanagerin Agnieszka Paschek moderierte.

Ziel der AG ist, die Bürger zu überzeugen. Eine Alternative als Tragetasche stellen für sie Behältnisse aus Jute dar. „Sie müssen aber 25 Mal verwendet werden, damit ihre Ökobilanz die von Plastiktüten übertrifft.“

Wasserspender statt PET-Flaschen an der Realschule

Auf der Johann-Peter Eckermann Realschule hat sich ein dreiköpfiges Team ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. In der Schule soll mit Hilfe von Wasserspendern gar nicht mehr aus PET-Flaschen getrunken werden. Derzeit bringen sie vor allem ältere Schüler mit. Die Spender sollen in der Aula aufgestellt werden und gekühltes sowie mit Kohlensäure versetztes Wasser bieten. Das kann dann in Trinkflaschen gefüllt werden. Möglichst soll für die Schule eine eigener Flaschentyp konzipiert werden.

„Jedes Jahr werden in Deutschland 16 Milliarden Plastikflaschen verbraucht, deren Material nicht biologisch abbaubar ist“, sagte Tim Schierenbeck von der AG. Dagegen will die AG ein Zeichen setzen.

Winsener Stadtwerke als Partner und Unterstützer

Bei dem Vorstoß sind die Winsener Stadtwerke. Nach einer Gesamt-Konferenz in der Schule am 23. September sollen sie aktiv werden. „Wir werden die Spender aufstellen“, versicherte Markus Laudahn, der Marketing-Leiter Werke. Eine Spender kostet 2000 bis 3000 Euro.

Beim Klimaschutz kann die Kreisstadt bereits Erfolge vorweisen. So wurden 2018 rund 55 Prozent des in Winsen verbrauchten Stroms aus erneuerbarer Energie erzeugt. Das pro Einwohner zurechenbare Kohlendioxid lag zuletzt mit 7,5 Tonnen im Jahr unter den bundesweiten Durchschnitt von mehr als neun Tonnen.

Die Zahl der Anträge zur Förderung von Photovoltaik, Wärmepumpen und effizienteren Heizungen ist seit 2016 von 80 auf durchschnittlich 200 im Jahr gestiegen. „Wir unterstützen solche Projekte mit 7,5 Prozent der Nettokosten abzüglich des Arbeitslohns“, erklärt Klimaschutzmanagerin Paschek.

Im Eine-Welt-Laden gab es noch niemals Plastiktüten

Hiltraud Hanisch und Margrit Schlemminger arbeiten für den Eine-Welt-Laden. Dort gibt es seit 36 Jahren keine Plastiktüten.

Foto: Rolf Zamponi

Schon seit 36 Jahren und damit seit dem Bestehen des Eine-Welt-Ladens Ukukhanya (übersetzt: Zünde ein Licht an“) wird dort auf Plastiktüten verzichtet. „Das war für den Verein von Anfang an kein Thema, weil er sich aus der Bewegung Jute statt Plastik entwickelt hat“, sagte Projektleiterin Hiltraud Hanisch. „Bei uns bringen die Kunden ihre Tüten und Körbe von zu Hause mit.“

Der Laden, der gerade vom Gemeindehaus St. Marien in 120 Quadratmeter große Räume am Schanzenring umgezogen ist, bietet seit Juli sogar gesegelten Kaffee und Rum an. Er kam an Bord des Frachternseglers „Avontuur“ aus Südamerika nach Hamburg und von dort nach nach Winsen. Das in Elsfleth zum Frachtsegler zurückgebaute Schiff der Reederei Timbercoast spart beim Transport 90 Prozent Kohlendioxid ein. In Winsen kann der Kaffee am 18. September probiert werden.

Stadt will das Treffen für Klimaschutz-Aktionen erneut anberaumen

irtschaftsförderer Trettin will die , Aktivitäten für den Umwelt- und Klimaschutz in Winsen zu einem Netzwerk verbinden. „Auch Wirtschaftsvertreter sollen auf den Zug aufspringen.“ Gelegenheit dazu wird es geben. „Wir werden den Dialog wiederholen.“

Neugrabener Markt ohne Plastik

Die Initiative Neugraben fairändern, die mit der örtlichen Michaelis-Kirchengemeinde zusammenarbeitet, plant ihren Aktionstag „Markteinkauf ohne Plastik“ für Sonnabend, 5. Oktober. Ziel ist es, dass Verbraucher ohne Plastiktüten auskommen. Sie können an diesem Tag bei sieben Obst- und Gemüsehändlern Netze für einen Euro kaufen oder eigene Behälter mitbringen. An der Aktion nehmen der Gemüsestand Andreas Cohrs, der Obststand Palm, Obst und Gemüse Göbel, der Gemüsestand Behn, der Obststand Helmut Dierks, der Biostand Koch und der Obststand „Apfelhof Wegener“ teil.

Bei dem Aktionstag wird die Initiative von Clever Cities unterstützt, einem Projekt der EU, bei dem Behörden der Hansestadt, die Hafencity und die Technische Universität sowie das HWWI Partner sind. „Für uns passt die Mehrweg-Aktion zu naturbasierten Lösungen für die Stadt. Daher haben wir bei den Flyern und den Plakaten geholfen und das Projekt mit rund 1000 Euro gefördert“, sagt Stadtplaner Johannes Robert von der Stadtentwicklungsgesellschaft Steg, die ebenfalls bei Clever Cities beteiligt ist.

Am 5. Oktober wird Neugraben fairändern auf dem Markt vertreten sein. An einem Stand sollen wie bei den Händlern Flyer zur Plastik-Problematik verteilt und Netze verkauft werden. Hersteller der Netze ist die Firma Greenie Mehrwegtaschen, die für jeden Auftrag von mehr als 1000 Taschen einen Baum in einem Aufforstungsgebiet an der dänischen Grenze pflanzen will.