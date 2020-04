Hamburg/Kiel/Hannover. Landwirte und Umweltschützer im Norden sind wegen der lang anhaltenden Trockenheit alarmiert und hoffen auf Regen. „Der dritte Dürresommer in Folge mit extremem Stress für Flora und Fauna erscheint möglich“, heißt es etwa beim Naturschutzbund Deutschland (BUND).

„Seit drei Wochen gab es keinen Regen an der Messstation Fuhlsbüttel“, sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Und es bleibt wohl bis Ende April trocken.“ Das Hochdruckgebiet über dem Süden Norwegens bringt kühle, trockene Luft, während es am Mittelmeer Wolken und Regen gibt – davon kommt hier nichts an: In Barcelona fielen in den vergangenen drei Tagen innerhalb von 48 Stunden 200 Liter Regen pro Quadratmeter, in Hamburg aber regnete es überhaupt nicht. Stattdessen blauer Himmel und Sonnenschein – das trockene Frühlingswetter ist gut für die Seele, aber schlecht für die Natur.

Probleme für Feuchtlebensräume

„In vielen Gräben in Wilhelmsburg kann man sehen, dass der Froschlaich, der abgelegt wurde, trocken fällt. Hier haben die Gewässer ungewöhnlich viel Wasser verloren, zum Teil 30 Zentimeter“, sagt Christian Schumacher vom BUND in Hamburg. Auch Flachgewässer im Duvenstedter Brook seien bereits trocken gefallen. „Ähnliche Beobachtungen erreichen uns aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein.“ So sind die Wasserstände der Elbe laut Hamburger Umweltbehörde ebenfalls gering. Der Abfluss am Pegel Neu Darchau betrug gestern Morgen 325 m3/s, Tendenz fallend. „Das ist in einer so frühen Phase des Jahres ein ungewöhnlich niedriger Abfluss“, sagt Behördensprecher Björn Marzahn.

Wenn die Regenarmut weiter anhält, werde es ähnlich wie 2018 zu erheblichen Problemen in Feuchtlebensräumen wie den Mooren und bei Kleingewässern geben. „Wir untersuchen gerade im Duvenstedter Brook und Umfeld die Folgen der trockenen Jahre 2018 und 2019 auf die Libellen- und Amphibienfauna. Die Ergebnisse hierzu haben wir Ende des Jahres“, so Marzahn.

Bäume sind besonders betroffen

Besonders betroffen von der Trockenheit sind Bäume: „Für Bäume wird sich die Lage in den nächsten Tagen zuspitzen, weil die Pflanzen jetzt beginnen Wasser aufzunehmen und dann die tieferen Bodenschichten wieder ins Wasser-defizit geraten“, sagt Christian Schumacher vom BUND. Ludwig Hirschberg vom Bauernverband Schleswig-Holstein: „Bereits vor zwei Jahren haben die Bäume unter fehlender Feuchtigkeit gelitten, und die Speicher in den tieferen Bodenschichten sind noch nicht wieder gefüllt. Oberflächenwasser gibt es noch, aber die Baumwurzeln holen sich die Feuchtigkeit aus tieferen Schichten.“

BUND und Hamburger Umweltbehörde begrüßen es, wenn Anwohner Bäume vor ihrer Haustür gießen. Dafür sollte allerdings kein Trinkwasser verwendet werden, sondern gesammeltes Regenwasser oder Grundwasser aus dem Gartenbrunnen. „Die Bäume entfalten jetzt ihre Blätter und benötigen zum Austrieb genügend Wasser. Hier kann jeder im Garten oder vor seiner Haustür schauen, ob er jungen Bäumen helfen kann“, sagt BUND-Sprecher Schumacher. Ebenso hilfreich seien Vogel- und Bienentränken. „Diese müssen aber regelmäßig gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt werden.“

Furcht der Landwirte vor einem Jahr mit Futterknappheit

Nach dem vielen Regen im Winter hat die lang anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen mit Wind und Sonne auch die Felder im Norden ausgetrocknet. „Die Bodenwasservorräte wurden durch die starken Niederschläge im Januar und Februar bis zum Einsetzen des Wachstums nur im Oberboden aufgefüllt“, sagt Daniela Rixen, Sprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Daher können Pflanzen an einigen Standorten noch vom tiefer im Boden gespeicherten Wasser zehren.

Die Trockenheit verschärfe aber die Lage. „Erste Bestände von Wintergetreide auf leichteren Böden zeigen bereits Reduktionen des Blattapparates.“ An vielen Orten seien die oberen Bodenschichten ausgetrocknet. Ohne höhere Niederschlagsmengen sei es nicht möglich, wichtige Nährstoffe über die Düngung an die Pflanzenwurzel zu bringen. „Weil das Wasser fehlt, sorgen sich bereits einige Landwirte, ob 2020 droht, ein extremes Jahr mit Futterknappheit zu werden wie 2018.“

Was derzeit fehlt, ist ein kräftiger Landregen

Was fehlt, so Landwirt Hirschberg, sei ein kräftiger Landregen. Denn das Gras für die Fütterung der Milchkühe wachse nicht nicht so gut. Probleme bereitet den Landwirten derzeit auch die Kombination aus Trockenheit und Wind. Besonders die sandigen Ackerflächen der Geest neigen zur Winderosion. Auch in Niedersachsen hat es seit dem 11. März kaum geregnet. Der Oberboden ist in vielen Regionen sehr ausgetrocknet. Damit steigt zudem die Waldbrandgefahr.

Auch Allergiker leiden bei trockenem windigen Wetter stärker, weil die Pollen der Frühblüher, wie Birke, derzeit besonders viel durch die Luft fliegen und verteilt werden.