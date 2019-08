Strandreporter: Die Tipps der Abendblatt-Leser

Hamburg. Eine Woche lang war der Abendblatt-Redakteur Christoph Heinemann als Strandreporter an Nord- und Ostsee unterwegs, bereiste die sechs beliebten Ferienorte Timmendorfer Strand, Fehmarn, Sylt, Amrum, St. Peter-Ording und Büsum – darüber hinaus erreichten ihn jedoch sehr viele weitere (Geheim-)Tipps von Abendblatt-Lesern für Urlaubsziele, Freizeitaktivitäten und Restaurants.

So schwärmt etwa Ilka Bieger-Uhde für die Marina Wentdorf bei Kiel: Dort starte der Tag mit einem Blick auf Förde und Ostsee. „Danach kann man je nach Geschmack einsame Strände mit weichestem Sand aufsuchen oder mit dem Rad den asphaltierten Weg entlang Richtung Kiel fahren – oder an der Steilküste mit traumhaften Aussichten nach Laboe entlanglaufen, oder surfen, oder skaten, oder Drachen steigen lassen, oder ...“, schreibt sie.

Heiligenhafen ist offenbar eine Reise wert

Mehrere Leser empfahlen auch Heiligenhafen an der Ostsee: Der als etwas verstaubt geltende Ort habe sich wie andere Destinationen in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren „enorm entwickelt“ schreibt beispielsweise Dirk Birke aus Curslack. Die Leserin Sylvia Bartels empfiehlt Warnemünde, „mit viel Flair ,Am Strom‘“ sowie Kühlungsborn, „dass sich so wunderbar in trubelig (ost) und behäbig einteilen lässt“. Dafür lieferte sie auch gleich einen Tipp für Langschläfer mit: Das Hotel Upsaalsboom, wo es Frühstück bis 13 Uhr gebe.

Teilweise konnte der Strandreporter die Empfehlungen noch selbst überprüfen (das Café Kurve in Braderup auf Sylt ist wirklich klein, aber auch wirklich hervorragend). Auch das „Herzbergs“ in Scharbeutz wurde mehrfach durch Leser empfohlen und vom Reporter für gut befunden. Weitere Orte warten noch auf Erkundung von jenen, die sie bislang nicht kennen: Dazu gehört das Burg Filmtheater auf Fehmarn, das laut mehreren Lesern mit stilvollem Ambiente und kleinen Lämpchen auf Tischen aufwartet und ausgezeichnet worden ist.

Persönliche Geschichten

Viele Leser teilten auch ihre persönlichen Geschichten von der See – dafür möchte sich das Abendblatt bedanken. Auch lyrische Liebesbeweise erreichten den Strandreporter, etwa von Peter-Hermann Peters aus Heide über sein geliebtes Sankt Peter-Ording. Ein Auszug: „Was immer ich denk / ich bin ganz bei mir / genieß mein Geschenk / mit Muscheln von dir!“