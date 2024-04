Berlin. Einige Sonnencremes enthalten bedenkliche Stoffe. Wie gefährlich ist der UV-Filter Octocrylen? Was Sie dazu wissen sollten.

Viele Sonnencremes basieren auf den chemischen UV-Filter Octocrylen

Es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass die Substanz gesundheitsschädlich sein könnte

Auf der Inhaltsstoffliste verbirgt sich Octocrylen hinter verschiedenen Bezeichnungen

Sonnencremes sind wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens – sie schützen die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlen und damit auch vor vorzeitiger Hautalterung und

. Aber wie sicher sind die Inhaltsstoffe? Bedenklich können vor allem Octocrylene in Sonnencremes sein.

Was ist Octocrylen?

Octocrylen ist ein chemischer UV-Filter, der in Sonnenschutzmitteln verwendet wird, um die Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Es wird auch als Antioxidans eingesetzt, um die Stabilität von Sonnenschutzmitteln zu erhöhen. Octocrylene schützt die Haut vor UV-A- und UV-B-Strahlen, die Sonnenbrand und Hautkrebs verursachen können. Der Wirkstoff wurde erstmals in den 1990er Jahren entwickelt und wird seitdem in vielen Sonnenschutzmitteln eingesetzt. In der Regel ist er in Konzentrationen von bis zu zehn Prozent enthalten.

In vielen Sonnenschutzmitteln sind auch andere chemische UV-Filter verarbeitet, wie Avobenzon und Oxybenzon sowie mineralische UV-Filter wie Zinkoxid und Titandioxid. Letztere gelten als gesundheitlich unbedenklich, da sie im Gegensatz zu vielen chemischen UV-Filtern die oberste Hautschicht nicht durchdringen müssen, um zu wirken.

Wie gefährlich sind Octocrylene in Sonnencreme?

Im Jahr 2021 hat die Europäische Kommission einen Anteil von zehn Prozent Octocrylen als UV-Filter in Kosmetika als unbedenklich für die Gesundheit eingestuft.

In hohen Konzentrationen können Octocrylene jedoch reizend oder allergieauslösend wirken. Eine häufige und äußerlich sichtbare Nebenwirkung chemischer UV-Filter ist zum Beispiel die so genannte Mallorca-Akne. Dabei entzünden sich die Talgdrüsen der Haut und es bilden sich schmerzhafte Knötchen. Mediziner führen dieses Krankheitsbild auf Octocrylene zurück.

Außerdem deuten Untersuchungen an Zellkulturen darauf hin, dass Octocrylene, wenn sie mit Sauerstoff reagieren, das menschliche Hormonsystem verändern können. Laut der Deutschen Apothekerzeitung können solche Hormonveränderungen die Entwicklung der Geschlechtsorgane und damit die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ist Octocrylen krebserregend?

Octocrylen bildet als Abbauprodukt Benzophenon. Dieses hat in früheren Tierversuchen, insbesondere bei Aufnahme über die Nahrung, Krebs ausgelöst. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass direkter Hautkontakt mit Benzophenon beim Menschen krebserregend ist. Aufgrund der begrenzten Datenlage wird Benzophenon international als "möglicherweise krebserzeugend" eingestuft.

Hier ist Octocrylen enthalten

Octocrylen wird am häufigsten in Sonnencremes und kosmetischen Produkten mit UV-Schutz verwendet. Es kann aber auch in anderen Produkten wie Lippenbalsam, Feuchtigkeitscremes und Körperpflegemitteln enthalten sein. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Inhaltsstoffe zu werfen.

Octocrylen kann sich hinter verschiedenen Bezeichnungen verbergen, wie dem Informationsblatt der Europäischen Kommission zu entnehmen ist.

Diese Bezeichnungen auf Verpackungen zeigen an, dass Octocrylen enthalten sein kann:

Octocrylen Octocrilene 2-Cyano-3,3-diphenylacrylat 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat Eusolex OCR Uvinul N-539 Parsol 340

Sollte man Sonnencremes ohne Octocrylen verwenden?

Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass man aufgrund der Studienergebnisse verwenden sollte. Nicht nur Benzophenon ist gesundheitsschädlich, sondern auch Octocrylen selbst: Beide Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Außerdem greifen sie in den körpereigenen Hormonhaushalt ein.

Welche Sonnencreme enthält kein Octocrylen?

Wer mögliche Risiken von Octocrylen meiden möchten, kann auf Alternativen mit mineralischen UV-Filtern setzen. Zertifizierte Naturkosmetik verzichtet vollständig auf chemische Stoffe. Lediglich Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid werden als UV-Filter eingesetzt. Diese sind unbedenklich und lange haltbar. Allerdings enthalten manche Naturkosmetika nicht den versprochenen Lichtschutzfaktor.

Um diese Bedenken zu zerstreuen, gewinnen die Bewertungen von Sonnencremes durch Ökotest oder Stiftung Warentest an Bedeutung. Hier werden insbesondere die für die Pflege und den UV-Schutz kritischen Inhaltsstoffe getestet.

Welche Naturkosmetik bei Stiftung Warentest und Ökotest überzeugt hat:

Jean & Lean vegane Sonnencreme LSF 30 & 50 , erhältlich bei dm.

, erhältlich bei dm. Alverde Sensitive Sonnenmilch LSF 30 , erhältlich bei dm, auch online.

, erhältlich bei dm, auch online. i+m Naturkosmetik Sonnenmilch LSF 30, erhältlich bei dm.

