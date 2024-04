Hamburg. In diesem Rezept trifft kalorienarmes Hähnchen knackigen Spargel in der Pfanne. Eine schnelle Low-Carb-Lösung in der Spargelsaison.

Spargel ist und bleibt eines der gesündesten und leckersten Gemüse der Frühlingssaison. Doch viele Spargelrezepte mit Hollandaise, Nudeln oder Kartoffeln haben es in sich und lassen die Kalorienzahl schnell in die Höhe schießen. Unser Low-Carb-Rezept für eine schnelle Spargel-Hähnchen-Pfanne ist die ideale Alternative für alle, die auf ihre Linie achten möchten – und während der Spargelsaison trotzdem das leckere Gemüse genießen möchten.

Rezept: Low Carb Spargel-Hähnchen-Pfanne

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 4 Portionen .

. Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 260 kcal, 34 g E, 11 g F, 6 g KH

Zutatenliste für unsere schnelle Spargel-Pfanne

2 Bund weißer Spargel

250 g Kirschtomaten

4 Hähnchenbrustfilets (à ca. 125 g)

Salz, Pfeffer

4 EL Öl

Abrieb von ½ Bio-Zitrone

200 ml Gemüsebrühe

½ Bund Basilikum

1 Spargel waschen, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Kirschtomaten waschen, halbieren. Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. In einer heißen Pfanne mit in 4 EL Öl rundherum kurz kräftig anbraten. Mit Zitronenabrieb bestreuen, herausnehmen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 160 °C/Umluft: 140 °C) ca. 15 Minuten zu Ende garen.

2 Inzwischen Restliches Öl zum Bratfett in die Pfanne geben und Spargel darin bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten braten. Tomaten zum Spargel geben, Gemüsebrühe angießen und ca. 5 Minuten einköcheln. Basilikum waschen und trocken schütteln. Blättchen abzupfen.

3 Hähnchenbrust in Scheiben schneiden und auf einem Teller mit dem noch knackigen Gemüse anrichten. Mit frisch gehacktem Basilikum bestreuen.

