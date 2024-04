Mit nussigem Low-Carb-Boden, einer Ricotta-Parmesan-Creme und einer prächtigen Ladung Gemüse begeistert diese glutenfreie Quiche alle.

Die klassische Quiche kommt mit einem Mürbeteig und viel Ei. Wir versuchen heute mal etwas anderes: eine glutenfreie und Low Carb Gemüse-Quiche – mit Haselnussboden, wenig Kohlenhydraten und cremiger Ricotta-Füllung. Dazu mischen wir in diesem Low-Carb-Rezept Porree, Pak Choi, Paprika, viel Ricotta und reichlich Parmesan.

Gefällt Ihnen nicht? Dann nutzen Sie doch anderes Gemüse: Diese Quiche ermöglicht es jedem Freigeist, die eigene Kreativität mal so richtig auszuleben. Wie sieht Ihre Kombi aus?

Rezept: Glutenfreie Low-Carb-Quiche mit Haselnussboden

Die Zutaten aus dieser Liste reichen für etwa zwölf Stücke.

Zubereitungszeit: ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 10 g E, 17 g F, 10 g KH, 235 kcal

Zutatenliste: Glutenfreie Gemüse-Quiche

200 g gemahlene Haselnüsse

100 g + etwas Sojamehl

Salz, Pfeffer

100 g + etwas kalte Butter

250 g Porree

500 g Pak Choi

1 rote Paprikaschote

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

250 g Ricotta

4 Eier (Größe M)

25 g geriebener Parmesan

50 ml Milch

1. Für den Teig Haselnüsse, 100 g Sojamehl und 1 Prise Salz mischen. 100 g Butter würfeln, zufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Gut die Hälfte auf etwas Sojamehl rechteckig (ca. 18 × 28 cm) ausrollen und in eine gefettete rechteckige Springform (ca. 18 × 28 cm) legen. Restlichen Teig zu einer Rolle formen, als ca. 3 cm hohen Rand in die Form drücken. Boden ca. 30 Minuten kalt stellen.

2. Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Porree und Pak Choi waschen und putzen. Porree in ca. 2 cm dicke Ringe, Pak Choi in breite Streifen schneiden und Stiele und Blätter dabei trennen. Paprika waschen, putzen und klein würfeln. Knoblauch schälen und hacken. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Porree und Paprika darin 2–3 Minuten andünsten. Pak-Choi- Stiele und Knoblauch zufügen und weitere 2–3 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vom Herd nehmen, Pack-Choi-Blätter unterheben und das Gemüse etwas abkühlen lassen.

3. Ricotta, Eier, Parmesan und Milch glatt rühren. Gemüsemischung auf dem Teigboden verteilen, Guss darübergießen. Im heißen Ofen 35–40 Minuten backen. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen.

fmg