Hamburg. In diesem kreativen Spargelrezept geben wir alles: eingerollt in italienische Pfannkuchen und Schinken, überbacken mit Käse. Ein Traum!

Dieses Rezept dürfte nicht nur Spargel-, sondern auch Käse-Fans begeistern: Eingerollt in Crespelle – nach dem italienischen Rezept für Pfannkuchen und Crêpes – kommt das Frühlingsgemüse hier mit Schinken und Käse in den Ofen und wird überbacken. Das sieht prächtig aus und schmeckt genau so, wie man es von einem Spargel-Gratin erwarten würde: köstlich!

Rezept: Überbackene Spargel-Pfannkuchen mit Schinken

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 4 Portionen .

. Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten

ca. 50 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 24 g E, 21 g F, 33 g KH, 490 kcal

Zutatenliste: Italienische Pfannkuchen mit Spargel und Schinken

2 Eier (Größe M)

Salz

125 g Mehl

100 ml Milch

18 Stangen weißer Spargel

1 Prise Zucker

100 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

3 EL Butterschmalz

6 Scheiben gekochter Schinken

1 Bund Schnittlauch

250 ml Sauce Hollandaise

50 g Schlagsahne

1 Spargel inzwischen waschen, schälen und die holzigen Enden abschneiden. Spargel in kochendem Salzwasser mit Zucker ca. 10 Minuten lang garen. Herausheben, abschrecken und abtropfen lassen.

2 Mineralwasser unter den Pfannkuchenteig rühren. Butterschmalz portionsweise in einer beschichteten Pfanne (ca. 20 cm Ø) erhitzen. Nacheinander darin aus dem Teig 6 dünne Pfannkuchen backen. Pfannkuchen auf die Arbeitsfläche legen und mit je 1 Scheibe Schinken belegen. Je 3 Spargelstangen darauflegen und Pfannkuchen aufrollen. Jede Rolle in 3 Stücke schneiden und in eine Auflaufform (ca. 17 x 26 cm) setzen.

3 Für die Soße Schnittlauch waschen und schneiden. Hollandaise, Sahne und Schnittlauch, bis auf etwas zum Bestreuen, verrühren. Soße über die Pfannkuchen gießen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 15 Minuten backen. Mit Rest Schnittlauch bestreuen.

HA