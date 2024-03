Hamburg. Die Spieße mit Garnelen, Speck, Rinderfilet und Zucchini erfreuen die Gäste des Osterbrunchs und sind in weniger als 30 Minuten fertig.

Wer an Ostern Gäste einlädt, muss nicht immer Stress haben: das zeigen unsere einfachen Surf and Turf-Spieße. In weniger als 30 Minuten steht der schnelle Snack auf dem Tisch und macht die Gäste satt. Zudem können Sie bei dieser nordamerikanisch inspirierten Speise mit kulinarischem Wissen punkten – denn das Gericht war lange umstritten.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Surf and Turf ursprünglich aus den USA stammt, heute aber auch in Australien und Großbritannien häufig auf den Tisch kommt? Oder dass die Original-Kombination aus Hummer und Steak nach der Erfindung in den 60er Jahren zunächst einen schlechten Ruf hatte? Schließlich galt es als besonders angeberisch, ausgerechnet zwei der teuersten Nahrungsmittel auf der Menükarte in einem Gericht verschmelzen zu lassen.

Rezept zu Ostern: schnelle Surf and Turf-Spieße

In unserem Osterrezept sorgen die Surf and Turf-Spieße aus Fleisch und Meeresfrüchten aber nicht für Stirnrunzeln, sondern für glückliche Gesichter: Der Osterbrunch ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Familie und Freunden das Fest der Auferstehung oder den Frühling zu feiern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Osterrezepte und Ideen zum Kochen und Backen.

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 8 Portionen .

. Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

ca. 25 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion 19 g E, 7 g F, 0 g KH, ca. 140 kcal

Zutatenliste für Surf and Turf:

350 g Black Tiger Garnelen (küchenfertig; ohne Kopf und Schale)

1 kleine Zucchini

100 g Bacon (Frühstücksspeck; in Scheiben)

400 g Rinderfilet

Salz & Pfeffer

3 EL Öl

Die Garnelen waschen und gut trocken tupfen. Zucchini längs mit einem Sparschäler in dünne Streifen schneiden. Garnelen mit je einem Streifen Zucchini umwickeln. Bacon quer halbieren. Filet in mundgerechte Stücke schneiden.

Garnelen, Speck und Fleisch im Wechsel auf Holzspieße stecken, mit Salz würzen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Spieße darin in 2 Portionen rundherum ca. 5 Minuten lang braten. Herausnehmen und mit Pfeffer würzen.

HA