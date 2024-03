Hamburg. Vergessen Sie Mimosas! Dieser Sekt-Cocktail besticht mit rosa Zuckerwatte und schnellem Rezept, das sogar ohne Alkohol funktioniert.

Dieser Sekt-Cocktail kombiniert die herbe Frische von Rhabarber mit der süßen Leichtigkeit von Zuckerwatte zu einem unwiderstehlichen Getränk. Noch schöner, wenn dieses auch noch pink ist und die bunte Tafel beim Osterbrunch farblich ergänzt. Innerhalb von 15 Minuten ist der Sekt-Cocktail angerührt – und mit einer kleinen Abwandlung sogar als alkoholfreie Variante möglich.

Osterrezept: Sekt-Cocktail mit Rhabarber und Zuckerwatte

Das Cocktail-Rezept lieben sogar Kinder, denn es schmeckt auch ohne Alkohol: Tauschen Sie dafür einfach den Sekt durch Mineralwasser aus und vergessen Sie nicht, die Getränke in der Brunch-Runde ausreichend zu kennzeichnen. Das ausgiebige Brunch-Buffet aus süßen und herzhaften Speisen sorgt an Ostern für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Entdecken Sie dafür auch unsere anderen Rezeptideen: All unsere Osterrezepte finden Sie auf unserer Themenseite.

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 8 Gläser .

. Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + Wartezeit

ca. 15 Minuten + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Glas ca. 250 kcal, 0 g E, 0 g F, 39 g KH (Prosecco); ca. 140 kcal, 0 g E, 0 g F, 34 g KH (Wasser)

Zutaten für den Cocktail – auch alkoholfrei möglich

250 ml Rhabarbersaft

200 g Zucker

ca. 1,2 Liter Prosecco oder Mineralwasser

1 Packung rosa Zuckerwatte

Für den Sirup den Rhabarbersaft mit Zucker aufkochen. Ca. 5 Minuten lang einkochen, bis eine Art Sirup entsteht. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Je ca. 2 Esslöffel Sirup in Sektgläser verteilen. Mit Mineralwasser oder Prosecco auffüllen. Zuckerwatte auf den Gläsern verteilen – Achtung! – dabei darf sie die Flüssigkeit nicht berühren. Sofort servieren. Übrig gebliebener Sirup hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen rund eine Woche lang.

