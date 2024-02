Port Louis. „Norwegian Dawn“ sollte im Hafen von Mauritius neue Gäste aufnehmen, darf jedoch nicht anlegen. Grund sind Erkrankungen an Bord.

So hatten sich die Passagiere der „Norwegian Dawn“ ihr Wochenende sicher nicht vorgestellt. Statt nach einer Reise, die unter anderem nach Madagaskar führte, am Sonntag in Port Louis auf Mauritius anzulegen und von Bord zu gehen, dümpeln mehr als 2000 Kreuzfahrturlauber nun auf dem Meer vor dem Hafen, weil die Behörden den Landgang verweigern. Grund sind lokalen Medien zufolge Durchfallerkrankungen, bei denen es sich entweder um das häufiger auf Schiffen vorkommende Norovirus oder gar um Cholera handelt.

Die Zeitung „Le Mauricien“ zitiert aus einem Schreiben der Reederei, demnach vor Dienstag nicht mit einem Anlegen zu rechnen sei. Was auch für die auf den Zustieg wartenden neuen Gäste eine unangenehme Überraschung ist, schließlich müssen diese nun erstmal in örtlichen Hotels abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Eine deutsche Reisende, die eigentlich heute an Bord gehen sollte, schrieb an das Abendblatt und fragte: „Wisst Ihr, was da los ist?“

Kreuzfahrt-Passagiere könnten mit Cholera infiziert sein

Auf „X“ (vormals „Twitter“) haben bereits einige Insider über den Vorfall diskutiert, ebenso haben sich auf der englischsprachigen Plattform cruisecritic.com Fans der Reederei Norwegian Cruise Linbe (NCL), die mit ihrem Konzept des Freestyle Cruising als ein Vorbild der deutschen AIDA Cruises gilt, zu Wort gemeldet.

Dort heißt es, dass auch Kontakte zu Passagieren und/oder Mitarbeitern an Bord bestünden und auf dem Schiff nun dem Verdacht nachgegangen werde, dass es sich bei den Erkrankungen möglicherweise um Cholera handeln könnte. Eine Analyse sei in die Wege geleitet worden, mit Ergebnissen sei aber nicht vor Dienstag zu rechnen.

Kreuzfahrtschiff „Norwegian Dawn“ durfte auch Reunion nicht anlaufen

Cholera gilt auf Madagaskar, das zum Routing des Schiffes gehört, als reale Gefahr für Reisende. Deshalb warnt das Auswärtige Amt auf seiner Homepage davor, schränkt zugleich aber auch das Risiko wieder etwas ein. Wörtlich heißt es: „Cholera wird über ungenügend aufbereitetes Trinkwasser oder rohe Lebensmittel übertragen und kann daher gut durch entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene vermieden werden. Nur ein kleiner Teil der an Cholera infizierten Menschen erkrankt und von diesen wiederum die Mehrzahl mit einem vergleichsweise milden Verlauf. Die Indikation für eine Choleraimpfung ist nur sehr selten gegeben, in der Regel nur bei besonderen Expositionen wie z. B. der Arbeit im Krankenhaus mit Cholerapatienten.“

Dass ein Kreuzfahrtschiff wegen erkrankter Passagiere nicht anlegen darf, kommt immer wieder mal vor. Während der Corona-Pandemie gab es sogar wahre Odysseen deswegen. Aber es muss für solche Reaktionen kein Covid-19 sein, auch eine hohe Anzahl von Norovirus-Fällen oder anderer Infekte kann dazu führen, dass Hafenbehörden das Anlegen verweigern.

Cholera-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff: 2279 neue Passagiere müssen abwarten

Laut „Le Mauricien“ war dem Schiff der Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) bereits auf La Reunion das Anlegen verweigert worden. Die Behörden der Insel Mauritius hätten nun bei 15 Passagieren Proben entnommen, um die Ursache der Erkrankungen zu ermitteln, was 48 Stunden dauern könnte. Bis dahin müssten die 2279 neuen Passagiere auf ihre Einschiffung warten, es könne auch niemand von Bord gehen.