Helgoland/Hamburg. Wybcke Meier von TUI Cruises wünscht sich einen Anleger für große Schiffe. Das würde der Insel auch mehr Tagestouristen bringen.

Wenn Wybcke Meier früher auf ein Schiff gestiegen ist, hatte sie die Spucktüte immer dabei. Sie wurde in Cuxhaven geboren, ist aber auf Helgoland aufgewachsen. Dort hatte ihr Vater, ein gebürtiger Insulaner, den elterlichen Bäckereibetrieb – den Inselbäcker – übernommen und ausgebaut. Schiffsfahrten gehörten für die Geschäftsführerin von TUI Cruises, mit Sitz in Hamburg-Hammerbrook, also zwangsläufig zum Leben. Im Juni wird die „Mein Schiff 7“ zu ihrer ersten Tour starten.