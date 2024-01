Hamburg. Einige Reiseutensilien sollten Sie besser nicht auf Ihre Kreuzfahrt mitnehmen. Welche Dinge an Bord verboten sind, lesen Sie hier.

Wenn der langersehnte Kreuzfahrturlaub ansteht, muss auch der Koffer gepackt werden. Doch was darf überhaupt alles mit an Bord eines Schiffes?

Dass Rauschmittel, Feuerwaffen, Munition, gefährliche Chemikalien und andere Gegenstände, die als Waffen eingesetzt werden können, im Reisegepäck verboten sind, dürfte niemanden überraschen. Doch es gibt noch mehr Dinge, die Sie aus Sicherheitsgründen Zuhause lassen müssen.

No-Go‘s auf Kreuzfahrt: Föhn, Lockenstab und Glätteisen

Elektrische Geräte wie ein Haartrockner, Lockenstab oder Glätteisen erzeugen Hitze und stellen somit ein Sicherheitsrisiko an Bord dar. Sie sind deshalb bei Reedereien wie AIDA Cruises und Costa Kreuzfahrten verboten. Nur TUI Cruises und Carnival Cruise Line machen bei Haartrocknern und Glätteisen eine Ausnahme. Der „Dyson Airwrap“ hingegen ist aufgrund seiner besonderen Heißluft-Technologie überall erlaubt. Wer Sorge um sein Styling hat, kann aber aufatmen: Jede Kabine an Bord ist mit einem eigenen Föhn ausgestattet.

Kreuzfahrt-Verbot: Bügeleisen, Heizdecken, Kerzen

Auch Heizgeräte wie Bügeleisen, Heizdecken, Wasserkocher, Tauchsieder und Rotlichtlampen sind bei den meisten Reedereien wie beispielsweise AIDA Cruises, TUI Cruises und Costa Kreuzfahrten verboten. Wer seine Kleidung trotzdem aufbügeln lassen will, kann dies problemlos im Waschsalon auf den Schiffen tun oder beim Wäscheservice der Reederei in Auftrag geben.

Kerzen sind ebenfalls nichts für die Schiffsreise. Kaffeemaschinen mit Heizung oder Kochplatten sind beispielsweise bei den Schiffen von Costa nicht erlaubt.

Lebensmittel, Alkohol und Steckdosen

Auch eigene Mehrfachstecker und Verlängerungskabel müssen in den heimischen vier Wänden bleiben. Diese werden bei einigen Reedereien aber an der Rezeption ausgegeben.

Bei Nahrungsmitteln wird ebenfalls ganz genau hingeschaut. So wird bei AIDA Cruises und TUI Cruises in den Gepäckrichtlinien explizit darauf hingewiesen, dass insbesondere Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse nicht mit an Bord genommen werden dürfen. Auch auf selbst mitgebrachten Alkohol müssen Passagiere je nach Reederei verzichten. Grundsätzlich ist es aber natürlich bei keinem Reiseanbieter gewünscht, dass die Gäste ihre Getränke selbst mitbringen.

Die jeweilige Reederei behält sich vor, Personen, die sich weigern, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, den Zutritt zum Schiff zu verweigern.