Expertenjury kürt die Kreuzfahrtschiffe des Jahres

32 Schiffe in acht Kategorien nominiert. Übergabe der Trophäen erfolgte im Rahmen der Cruise Days. Erstmals Leserpreis vergeben.

Hamburg. Sie gelten als die „Oscars“ der Kreuzfahrtbranche: die Kreuzfahrt Guide Awards, die am Freitag zum 13. Mal in Hamburg verliehen worden sind. Eine 17-köpfige Expertenjury hatte aus 32 von der Redaktion des Kreuzfahrt Guide nominierten Schiffen jene acht Sieger gewählt, die in ihren Kategorien Maßstäbe setzen und anderen als Benchmark dienen.

Von AIDA bis TUI Cruises: das sind die Gewinner

Neben den sieben wichtigsten Kategorien für Hochseereisen – darunter der immer wichtiger werdende Punkt Nachhaltigkeit – wurde auch die Rubrik „Flussschiff des Jahres“ zur Wahl gestellt.

Ein echtes Novum: Erstmals konnten auch Leserinnen und Leser ein Votum abgeben, allerdings nicht für ein einzelnes Schiff, sondern für ihren bevorzugten Anbieter. Online auf kreuzfahrtguide.com sowie in den Zeitungen und auf Portalen von FUNKE hatte die Redaktion dazu aufgerufen, ihre Lieblingsreederei zu bestimmen. Konkret lautete die Frage: „Mit welcher Kreuzfahrt-Reederei würden Sie am liebsten verreisen?“

Kreuzfahrt Guide: Preis für Nachhaltigkeit geht an Silver Nova

Das Ergebnis hier: TUI Cruises siegte knapp vor AIDA Cruises und Phoenix Reisen. „Uns war es wichtig, beim Award auch die Leserinnen und Leser miteinzubeziehen, denn so bekommt man noch einmal ein ganz anderes Stimmungsbild“, sagte Georg J. Schulz, Redaktionsleiter des Kreuzfahrt Guides und Chefreporter des Hamburger Abendblatts, zu dessen Portfolio der Kreuzfahrt Guide seit der Ausgabe 2023 gehört.

Auszeichnungen am Rande der Cruise Days übergeben

Die Übergabe der begehrten Trophäen fand im erweiterten Rahmen der Cruise Days in der Eventlocation Opernloft am Alten Fährterminal Altona statt, nahe dem Cruise Terminal Altona und mit Blick auf den Hamburger Hafen. Zahlreiche hochkarätige Vertreter der Reedereien waren gekommen, darunter Wybcke Meier (TUI Cruises), Julian Pfitzner (Hapag-Lloyd Cruises), Christian Hein (MSC Cruises), Guido Laukamp (nicko cruises), Jörg Eichler (A-Rosa Flusskreuzfahrten), Gregor Gerlach (Riverside Cruises), Benjamin Krumpen (Phoenix Reisen), Oliver Steuber (Plantours), Alexander Ewig (Aida Cruises), Kevin Bubolz (NCL), Carsten Sühring (Sea Cloud Cruises) und Lutz Waage (Cunard).

Kreuzfahrt Guide Awards 2023: die Gewinner auf einen Blick

Die Kategorien und Gewinner im Überblick:

Wonder of the Seas (Royal Caribbean Cruises) in der Kategorie Info/Entertainment

(Royal Caribbean Cruises) in der Kategorie Info/Entertainment AIDAcosma (AIDA Cruises) Sport/Wellness Europa 2 (Hapag-Lloyd Cruises) in der Kategorie Gastronomie

(AIDA Cruises) Sport/Wellness Europa 2 (Hapag-Lloyd Cruises) in der Kategorie Gastronomie Disney Wish (Disney Cruise Line) in der Kategorie in der Kategorie Familienfreundlichkeit

(Disney Cruise Line) in der Kategorie in der Kategorie Familienfreundlichkeit Seven Seas Splendor (Regent Seven Seas Cruises) in der Kategorie Service/Komfort

(Regent Seven Seas Cruises) in der Kategorie Service/Komfort Hanseatic Spirit (Hapag-Lloyd Cruises) in der Kategorie Routing

(Hapag-Lloyd Cruises) in der Kategorie Routing Silver Nova (Silversea Cruises) in der Kategorie Nachhaltigkeit

(Silversea Cruises) in der Kategorie Nachhaltigkeit A -Rosa Sena (A-Rosa Flussschiff GmbH) in der Kategorie „Flussschiff des Jahres“

(A-Rosa Flussschiff GmbH) in der Kategorie „Flussschiff des Jahres“ TUI Cruisesin der Kategorie Leserpreis

„Die Kreuzfahrt Guide Awards sind die wichtigsten Trophäen der deutschsprachigen Kreuzfahrtbranche, aber werden auch international stark beachtet. Ich bin sehr froh, dass wir nach dreijähriger Pause nun unter der Flagge des Abendblattes wieder gemeinsam feiern können“, sagte Uwe Bahn, Autor und Netzwerker des Kreuzfahrt Guides. Er ist schon seit 2006 an Bord und sorgte durch seine Kontakte mit dafür, dass der Kreuzfahrt Guide bei FUNKE und dem Hamburger Abendblatt „einen neuen, leistungsstarken Heimathafen“ gefunden hat.

Der Kreuzfahrt Guide 2024 erscheint im November

Nach der Vergabe der Awards wurden auf der Terrasse des Opernlofts beim lockeren „Get-together“ die aktuellen Trends des globalen Kreuzfahrtenmarktes besprochen und bei entspannter Musik und leckerem Essen gefeiert. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir die diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards im Rahmen der Cruise Days in dieser schönen Location am Alten Fährterminal Altona im Hamburger Hafen feiern konnten“, sagte Vivian Hecker, Gesamtleitung Geschäftsbereich Marketing & Events des Abendblatts. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Hamburg Tourismus, die als Partner dazu beigetragen haben, diese Veranstaltung zu ermöglichen.

Am 16. November dieses Jahres erscheint der neue Kreuzfahrt Guide 2024. Wieder mit vielen Reportagen und interessanten Schiffen in der Bewertung.