Spülmaschine: Diese Fehler schaden dem Gerät

Die Spülmaschine ist einer unserer besten Helfer in der Küche. Doch leider darf nicht alles in der Maschine gewaschen werden. Welche Küchenutensilien sollte man daher lieber mit der Hand reinigen?

Was darf nicht in die Spülmaschine?

Berlin. Der US-Amerikanerin Josephine Cochrane verdankt die Welt die Erfindung der ersten funktionierenden Spülmaschine. Sie präsentierte ihren Geschirrspüler 1893 auf der Weltausstellung in Chicago. Seitdem hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. In den späten 1960er-Jahren setzten sich die Geräte zunehmend in bundesdeutschen Privathaushalten durch – in der DDR waren sie bis zuletzt nur wenig verbreitet. Lesen Sie auch: Spül- und Waschmaschinen – Nur dieses Programm spart Energie

Wer nach einer größeren Einladung seine Küchenutensilien schon einmal mit der Hand spülen musste, weiß eine Spülmaschine umso mehr zu schätzen. Damit das nicht gerade billige Gerät nicht so schnell seinen Geist aufgibt, sollten allerdings folgende Dinge beachtet werden.

Spülmaschinen-Fehler 1: Filter nicht oder zu selten reinigen

Wer seine Spülmaschine liebt, der sollte sie regelmäßig reinigen – insbesondere den Filter. In ihm sammeln sich Essensreste und Rückkstände, die das Sieb irgendwann verstopfen können. Wenn das Wasser nicht mehr richtig abgepumpt wird, könnte es schon zu spät sein. Deshalb empfiehlt es sich, den Filter alle vier bis sechs Wochen gründlich zu säubern. In der Regel entfernt man dafür den Geschirrkorb und zieht den Filter heraus. Wer ihn nicht findet, konsultiert die Bedienungsanleitung. Der Filter wird dann mit einer Bürste und Spülmittel gereinigt und wieder eingesetzt.

Spülmaschinen-Fehler 2: Das Salz wird nicht nachgefüllt

Ein Tab im entsprechenden Fach reicht nicht immer. Wer die Lebendauer seiner Spülmaschine verlängern will, sollte auch regelmäßig das Spülmaschinensalz nachfüllen. Es sorgt dafür, dass sich der Ionentauscher regeneriert und keine Kalkflecken auf dem Geschirr entstehen. Außerdem beugt das Salz Verkalkungen in der Maschine selbst vor. Auch interessant: Spülmaschinentabs im Test – Manche Marken beschädigen das Geschirr

Spülmaschinen-Fehler 3: Sie überladen Ihren Geschirrspüler

Klar, wer eine Spülmaschine sein Eigen nennt, will sie auch möglichst intensiv nutzen. Allerding sollte das Gerät nicht überladen werden. Wer Töpfe, Pannen und Teller übereinander stapelt, blockiert unter Umständen den Wasserzyklus und verschlechtert das Reinigungsergebnis. Die zulässige Beladung findet sich in jeder Bedienungsanleitung.

Spülmaschinen-Fehler 4: Die Tür wird nach der Nutzung sofort wieder geschlossen

Sobald das Geschirr aus der Maschine geräumt ist, machen viele den Fehler, die Tür gleich wieder zu schließen. Nach jedem Spülgang sollte die Tür allerdings mehrere Stunden offen bleiben, damit der Dampf vollständig entweichen kann. Restfeuchtigkeit in der Maschine kann ebenso wie in einem schlecht gelüfteten Badezimmer zu Schimmel führen. Und der ist nicht nur unappetitlich, sondern auch gesundheitsgefährdend. (tok)